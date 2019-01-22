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22.01.2019 13:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму с 1 апреля монетизируют льготу на капремонт

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Льгота при уплате взносов на проведение капремонта в многоквартирных домах будет монетизирована первой из предоставляемых в Крыму натуральных льгот. Это значит, что более 25 тысяч льготников и 17 тысяч пожилых людей в возрасте 70 и 80 лет, имеющих право на эту льготу, смогут получать компенсацию на свой счет.

- Мы разработали единый порядок для всех категорий льготников-собственников жилья в многоквартирных домах, и все они с 1 апреля нынешнего года будут получать компенсацию за фактически понесенные расходы на уплату такого взноса, - рассказала министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

Фото: Сергей Винник / РГ
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До нынешнего года компенсацию из бюджета за предоставление льготы получали специализированные некоммерческие организации и фонд капремонта.

- Теперь мы упрощаем порядок предоставления льготы, - добавила она. - Гражданам, которые ее уже получают, нет необходимости обновлять свои документы. Достаточно в течение трех месяцев уведомить управление соцзащиты, на какой банковский счет или через отделения почтовой связи они будут получать компенсацию. Крымчане, которые впервые обратятся за получением льготы, будут предоставлять только паспорт и документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Все остальные справки мы запросим самостоятельно у других ведомств.

Ранее для оформления льготы требовалось шесть документов: паспорт, СНИЛС и трудовая книжка заявителя и членов его семьи, справки о наличии лицевого счета на оплату взноса на капремонт и о составе семьи, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.

Самостоятельно сверят управления соцзащиты и информацию о фактических расходах на уплату взносов на капремонт.

- Начисление льготы будет производить управление соцзащиты, а выплачивать компенсацию - центр социальных выплат, - сообщила Романовская. - До 1 апреля во всех муниципальных образованиях мы проведем приемы граждан и встречи с советами ветеранов, на которых подробно расскажем о порядке предоставления компенсации.

Справка "РГ"

В соответствие с постановлением Совмина РК от 01.06.2017 № 302, одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, имеют право на льготу при уплате взносов на капремонт в размере 50 процентов, достигшие 80 лет - 100 процентов. Аналогичная компенсация положена и крымчанам, проживающим в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров.

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