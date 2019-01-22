В Ростовской области заключенные напали на сотрудников колонии

В Ростовской области осужденные исправительной колонии общего режима № 12 города Каменск-Шахтинский напали на сотрудников исправительного учреждения. В результате ЧП пострадали двое инспекторов внутренней службы, которые госпитализированы.

Инцидент произошел при проведении внепланового обыска в помещении отряда № 4.

"При попытке изъятия запрещенных предметов четверо осужденных оказали активное физическое сопротивление, нанеся удары руками и ногами двум сотрудникам отдела безопасности исправительной колонии", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области подполковник Борис Марухян.

К месту нападения прибыли другие сотрудники колонии, которым удалось пресечь драку и изъять запрещенные предметы. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, а участники направления отправились в штрафной изолятор.

"Обстановка в учреждении стабильная, распорядок дня осужденными выполняется в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ведомстве, физическая сила и специальные средства к осужденным не применялась, а весь инцидент зафиксирован видеорегистраторами. По факту нападения региональным управлением СК РФ проводится доследственная проверка.