Видео: В Новороссийске загорелась крыша жилого дома

В Новороссийске загорелась крыша многоквартирного дома. ЧП произошло на улице Рубина, 3. Спасатели тушат пожар в четырехэтажке.

На видео хорошо видно, как из-под крыши здания валят густые клубы дыма, прорывается огонь. По свидетельству очевидцев, возгорание возникло в квартире, расположенной на верхнем этаже дома.

- На месте пожара работают четыре спецмашины и 11 спасателей, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Тушить огонь будут три ствола класса "Дельта", установленные на спецмашинах.

По данным МЧС Краснодарского края, из дома сейчас эвакуировано 30 человек, территория оцеплена. Информации о пострадавших пока нет.