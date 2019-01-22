Калмыкия, традиционно попадающая в число лидеров антирейтинга по величине средней зарплаты, пытается исправить ситуацию. В последнее время местные власти все чаще говорят о заметном повышении оплаты труда. Хотя, возможно, впечатляющая динамика объясняется эффектом низкой базы.

Оставаясь в прошлом году среди зарплатных аутсайдеров вместе с некоторыми республиками Северного Кавказа, регион, тем не менее, сумел выйти в лидеры по приросту заработной платы в процентном отношении, деля соседство с северокавказскими территориями. Свою лепту в положительную зарплатную динамику внесло и выполнение майских указов. 11 категорий бюджетников в Калмыкии выделили в особую группу. Речь идет о педагогах, медиках, научных и соцработниках, специалистах в сфере культуры. Это 11,5 тысячи человек, то есть примерно 60 процентов всех работников бюджетной сферы региона. На самом деле в масштабах малонаселенной степной республики, где практически нет крупного бизнеса и промышленных предприятий-работодателей, это немало .

- Их доходы с 2012 года привязаны к среднемесячной заработной плате в Калмыкии. С 2017 по 2019 год повышение составило 15 процентов. В 2019 году это уже 22,7 тысячи, - говорит министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева. - С начала 2018 года зарплата педагогов, преподавателей, медсестер, работников культуры и социальной сферы была не ниже средней по республике, а у врачей и научных работников превышала ее вдвое. Уже в 2017 году оклад этих категорий повысился на десять процентов. В целом с 2012 года повышение окладов по 11 категориям составило от 20 до 56 процентов.

Помимо повышенных окладов "указники" получают и дополнительные ежемесячные выплаты, причем в 2017 году они тоже были существенно увеличены. Например, у работников дошкольных учреждений "бонусные" выплаты выросли с 2,5 до пяти тысяч рублей. Максимальное увеличение у соцработников - с трех до шести тысяч рублей. Они вообще оказались самой "богатеющей" категорией. Их зарплата с 2012 года увеличилась в 3,4 раза, с шести до 21 тысячи рублей.

Однако с 2013 до 2018 года в республике не повышалась зарплата бюджетников, не попавших под действие майских указов (например, журналисты республиканских муниципальных СМИ). И сейчас подтянуть их уровень жизни становится приоритетной задачей. В 2018 году их зарплата выросла на четыре процента. А в 2019-м планируется поднять ее еще на пять процентов. Кроме того, в Калмыкии будут индексированы некоторые социальные выплаты. Речь, в частности, идет о надбавках ветеранам труда региона, о ежемесячных денежных пособиях и региональном материнском капитале. Индексация этих выплат составит 4,3 процента.

Директор Института комплексных исследований аридных территорий и эксперт Калмыцкого отделения Российского общества политологов Андрей Богун положительно оценил привязку зарплаты бюджетников к усредненным доходам жителей региона. Также он считает, что увеличение с января 2019 года минимального размера оплаты труда положительно скажется на зарплате низкооплачиваемых работников бюджетной сферы, например, санитарок, нянь, вахтеров и работников столовых. Однако эксперты отмечают, что зарплата бюджетников в Калмыкии по-прежнему ниже, чем в соседних регионах. Сами жители республики говорят, что рост цен и инфляция во многом нивелируют зарплатную индексацию и соцвыплаты.

"Как воспитатель, получающий 10543 рубля, буду рада прибавке к зарплате. В этом месяце заплатила за газ 3500, за свет 700, за воду 200, за мусор 350, за телевидение и интернет 900, за детсад 1500. Предстоит отдать за питание сына в школе 750 до конца месяца, дочери студентке, обучающейся в другом городе, отправить продукты и кое-какие деньги. Так и живем", - написала в интернете жительница республики Нина.

В центре финансовой грамотности, действующем на базе экономического факультета КалмГУ, подтвердили, что население республики, особенно проживающее в степной глубинке, не может выбраться из бедности. И в первую очередь, бюджетники. При этом отсутствие элементарных экономических знаний загоняет небогатых жителей республики в кредитную кабалу.

- Люди берут по три - четыре кредита, причем новые займы идут на погашение старых. В результате население региона буквально утопает в долгах, - говорит декан факультета управления и права КалмГУ Виктория Ромадикова.

Низкая зарплата и высокий уровень закредитованности уже привели к активной миграции населения. Чтобы расплатиться по долгам и хоть немного поправить свое финансовое положение, жители Калмыкии надолго покидают родные места. Сельское население отправляется на заработки в Элисту, а горожане - в Москву, Санкт-Петербург или на север. Впрочем, в последнее время специалисты начинают фиксировать снижение уровня закредитованности. Но это может свидетельствовать как о новом наметившимся тренде, так и лишь о временном улучшении ситуации.