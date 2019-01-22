Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший в 15.00 по местному времени из Сургута в Москву, изменил направление и возвращается в Югру.

По информации "Интерфакса" от источника в диспетчерских службах, причиной стал пассажир, который потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

На данный момент сервис Flight Radar показывает, что Boeing 737 заходит на посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

Официальных комментариев по поводу нештатной ситуации на борту от правоохранительных органов пока не поступало.