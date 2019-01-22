Названы новые ведущие программы "Орел и Решка"

Познавательная телепрограмма о путешествиях "Орел и решка" презентовала ведущих 21-го сезона, который будет выходить под заглавием "Мегаполисы". Анонсы появились в официальных пабликах шоу в соцсетях.

Суть программы в том, что во время поездки за границу одному из соведущих достается кредитка с неограниченным лимитом, а другой вынужден в течение двух дней жить на 100 долларов. Роли очередных неопытных туристов исполнят Ольга Антипова (ведущая проекта "Орел и Решка. Россия") и Антон Зайцев (выпускник екатеринбургского театрального института).

Поклонники программы новичков приняли скептически. В комментариях к анонсу грядущего сезона многие просит вернуть прежних ведущих. Правда, часть пользователей напоминает товарищам: точно такая же реакция наблюдалась всякий раз после смены первых лиц шоу. "Стерпится - слюбится", - примерно так в среднем звучат сдержанные отзывы телезрителей на премьеру.

Между тем знающие Антона Зайцева уральцы в комментариях к записи отзываются о нем как об интересном и креативном молодом человеке (он выступал в качестве ведущего на городских развлекательных мероприятиях).