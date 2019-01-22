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22.01.2019 13:47
Рубрика: В мире

РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку

Текст: Юрий Когалов

Россия не будет принимать участие в конференции по продвижению мирного и безопасного будущего на Ближнем Востоке, организованной США. Об этом проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.

Как подчеркнули на Смоленской площади, тематика конференции, которая пройдет в Варшаве 13-14 февраля, "несмотря на амбициозное название, не охватывает всего комплекса основных проблем Ближнего Востока". Участники форума планируют обсудить борьбу с терроризмом и экстремизмом, обеспечение безопасности на море и в киберпространстве, ситуацию в Йемене и Сирии, роль Ирана в регионе, создание и распространение им ракетного оружия. По мнению российских дипломатов, последний пункт повестки дня свидетельствует о намерении Вашингтона "создать предпосылки к окончательному слому Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перенаправить усилия по сирийскому и йеменскому урегулированию в антииранское русло". К тому же программа не предусматривает обсуждение арабо-израильского конфликта, одной из главных проблем на Ближнем Востоке.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Еще один момент, вызывающий возмущение, - отсутствие у участников возможности повлиять на итоговые решения форума, которые будут подготовлены сопредседателями - США и Польшей.

В МИД РФ считают, что курс нынешней администрации США направлен "на разжигание иранофобии и создание новых разделительных линий на Ближнем Востоке". Об этом свидетельствуют попытки создать "Ближневосточное НАТО", предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта, содержание которых никому не известны, но которые, по сути, полностью парализовали коллективные усилия международного сообщества по достижению мира в регионе.

"Вместо продвижения односторонних подходов в Москве считают востребованной коллективную работу по поиску консенсусных компромиссных решений в интересах снижения конфронтации и урегулирования всех имеющихся проблем политико-дипломатическими методами на основе международного права и при центральной роли ООН", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, напомнив, что предложения Москвы разработаны именно в этом русле.

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