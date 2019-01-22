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22.01.2019 12:14
Рубрика: Спорт

Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру

Текст: Данила Жиляев

Криштиану Роналду впервые не смог реализовать пенальти в составе туринского "Ювентуса". Это произошло в матче 20-го тура Серии А против "Кьево".

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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"Бьянконери" получили право на 11-метровый на 52-й минуте, когда защитник веронской команды сыграл рукой в своей штрафной. Роналду подошел к "точке", однако не сумел переиграть вратаря "Кьево" Стефано Соррентино.

Итальянские СМИ пошутили, что голкипер таким образом отомстил Криштиану: в матче, который состоялся в августе, они столкнулись на поле, но если Роналду продолжил игру, то Соррентино получил травму - он сломал нос. Тогда на 89-й минуте при счете 2:2 его заменил Андреа Секулин, после чего "Юве" забил победный мяч.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Но в этот раз туринцы на своем поле не испытали никаких проблем в игре с аутсайдером чемпионата. Встреча завершилась со счетом 3:0, а Роналду, хоть и не забил, остается лидером гонки бомбардиров наряду с Дуваном Сапатой из "Аталанты" и Фабио Квальяреллой из "Сампдории". Все они забили по 14 мячей - для сравнения, столько голов на счету Кьево за все 20 матчей. Веронцы набрали всего 8 очков и замыкают турнирную таблицу чемпионата. "Ювентус" же остается непобежденным, после 20 игр имея 56 баллов.

Любопытно, что незабитый пенальти дал повод вновь сравнить Роналду с лидером "Барселоны" Лионелем Месси. Два сильнейших футболиста современности соперничают не только по количеству выигранных командных и личных трофеев. Оказалось, что Криштиану сравнялся с Лео по количеству незабитых пенальти за карьеру - оба игрока по 25 раз "запарывали" 11-метровые. Правда, при этом португалец 139 раз подходил к "точке", а аргентинец - 108 раз.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Криштиану Роналду Лионель Месси
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