Россия и Беларусь почти завершили подготовку соглашения о визах

Москва и Минск практически завершили подготовку соглашения о взаимном признании виз, и оно может быть подписано в ближайшее время. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, выступая на заседании Комитета по делам СНГ.

По словам дипломата, "будет целая серия важных двусторонних мероприятий, в рамках которых можно будет организовать это подписание".

Обсуждение визового вопроса идет с 2017 года. Имеются в виду визы для граждан третьих стран, которые следуют транзитом через территорию одной из стран Союзного государства.