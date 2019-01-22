Власть
22.01.2019 16:20
Текст: Константин Волков

Россия и Беларусь почти завершили подготовку соглашения о визах

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Москва и Минск практически завершили подготовку соглашения о взаимном признании виз, и оно может быть подписано в ближайшее время. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, выступая на заседании Комитета по делам СНГ.

Фото: Вести.ру
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По словам дипломата, "будет целая серия важных двусторонних мероприятий, в рамках которых можно будет организовать это подписание".

Обсуждение визового вопроса идет с 2017 года. Имеются в виду визы для граждан третьих стран, которые следуют транзитом через территорию одной из стран Союзного государства.

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