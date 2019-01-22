23 января на первом в сезоне турнире "Большого шлема", Открытом чемпионате Австралии определятся все полуфиналисты в мужском и женском одиночном разрядах. Увы, россиян среди них уже не будет.

Последняя представительница нашей страны Анастасия Павлюченкова сложила оружие на стадии 1/4 финала, уступив американке Даниэль Коллинз - 6:2, 5:7, 1:6.

Второй гейм матча и первый на подаче Павлюченковой продолжался 16 минут. Настя его выиграла и, казалось, получила психологическое преимущество. Счет первого сета это вроде бы подтверждал. Однако развить успех не получилось. Самой драматичной стала вторая партия: россиянка уступала 2:5, отыгралась, но дожать соперницу не смогла. А в третьем сете на корте властвовала Коллинз.

Таким образом, четвертьфинальная стадия для Павлюченковой остается заколдованной. В разных разрядах на разных турнирах "Большого шлема" Настя десять раз доходила до 1/4 финала и неизменно проигрывала.

Зато у Коллинз совершенно другая история. До нынешнего Мельбурна американка ни разу не проходила дальше первого раунда на турнирах "Большого шлема". А теперь творит в буквальном смысле чудеса. "Я даже никогда не играла здесь на главном корте, - призналась 25-летняя теннисистка. - Даже никогда не тренировалась здесь. Если честно, получила большое удовольствие от игры.

Своя история творится и в мужском разряде. В число полуфиналистов Australian open пробился 20-летний грек Стефанос Циципас. В 1/4 финала он был сильнее испанца Роберто Баутисты-Агуты - 7:5, 4:6, 6:4, 7:6.

Для Циципаса это будет первый полуфинал "Большого шлема" в карьере. Но еще примечательней тот факт, что грек стал самым молодым полуфиналистом мельбурнского турнира за 15 лет. Неудивительно, что эксперты и даже действующие теннисисты, среди которых, к примеру, Роджер Федерер, прочат Циципасу выдающуюся карьеру.

- Полуфинал "Большого шлема" - это первый шаг, - отозвался о своем достижении сам теннисист. - С этого начинаешь, а потом идешь дальше. Но это только начало. Я бы даже сказал, что это лишь минимум.