Российские пулеметчики и операторы ПТРК первыми получат экзоскелеты

Расчеты переносных противотанковых ракетных комплексов и пулеметчики с ранцевыми системами бесперебойной подачи патронов могут одними из первых получить в российской армии пассивные экзоскелеты ЭО-1. Государственные испытания в ЦНИИ инженерных войск имени Карбышева планируется завершить к 2020 году.

Как рассказал ТАСС майор Артем Чистобаев, испытываемое устройство предназначено для разгрузки опорно-двигательного аппарата при переноске грузов массой до 50 килограммов во время длительных маршей или при атаке.

Экзоскелет равномерно распределяет усилия от груза и обеспечивает защиту суставов и позвоночника. В отличие от западных разработок российский экзоскелет не имеет датчиков, системы управления и сервоприводов. ОЭ-1 свободно подгоняется под рост и вес конкретного военнослужащего. Надеть конструкцию можно в течение минуты, а снять еще быстрее - за 20 секунд. Чтобы полностью освоить этот "девайс", военнослужащим требуется около двух недель тренировок.

Необходимо отметить, что ряд ограничений все же сохраняется - военнослужащий не может десантироваться и совершать резкие движения.

Напомним, что первый прототип пассивного экзоскелета ЭО-1 появился в 2015 году. Одними из первых его опробовали в Сирии российские саперы при разминировании при разминировании Пальмиры. В частности, в экзоскелет одевались операторы роботизированного комплекса разминирования "Уран-6", так как пульт управления и связи весит порядка 20 килограммов.

Военные инженеры также планируют адаптировать ЭО-1 под защитные костюмы ОВР-3Ш, вес которых составляет 25-30 килограммов. Их применяют непосредственно бойцы штурмовых групп и подразделений разграждения местности.