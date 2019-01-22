"Умные" метки для автомобильных шин с применением технологии интернета вещей разрабатывает госкорпорация "Ростех". Метки вулканизируют прямо в шину, что позволит собирать информацию о ее состоянии - давлении, температуре, а также рассчитывать точный пробег каждого колеса. Внутри метки будут находиться элемент питания, антенна, а также печатная плата с набором датчиков. На плату можно установить датчики давления, температуры, наклона, акселерометр и другие элементы - в зависимости от требований заказчика.

Получить доступ к данным можно через мобильное приложение. Такая новинка существенно повысит безопасность транспортных средств. В перспективе шины будут интегрированы с навигационно-связным терминалом ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы передавать данные в диспетчерский центр. Оператор сможет связаться с водителем и заранее предупредить его о проблемах с шинами. Эта функция будет востребована, к примеру, крупными таксопарками и логистическими компаниями.

"Умные" метки с технологией интернета вещей позволят оперативно получать информацию о большем числе параметров по сравнению с метками, основанными на технологии радиочастотной идентификации, которые хранят только базовую информацию об изделии, его местонахождении, складском хранении и дате выпуска.