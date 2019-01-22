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22.01.2019 23:46
Рубрика: Спорт

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РУСАДА сохранило соответствие кодексу ВАДА
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 13(7771)
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило соответствие российского агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. Об этом стало известно по итогам исполкома ВАДА, заочное заседание которого в формате телефонной конференции состоялось накануне.

Напомним, 20 сентября прошлого года исполком ВАДА принял решение вернуть РУСАДА полноправный статус, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Тогда же перед российским агентством были поставлены три условия для окончательного восстановления организации. В соответствии с согласованной дорожной картой два из них РУСАДА уже выполнило.

Во-первых, 11-12 декабря 2018 года российское агентство прошло аудит на соответствие, результаты которого были признаны "очень позитивными".

Во-вторых, ВАДА получило доступ к базе данных бывшей Московской лаборатории. Изначально это должно было произойти до 31 декабря, но специально сформированная независимая комиссия не смогла завершить работу из-за того, что ее оборудование оказалось несертифицированным в соответствии с российским законодательством. В Москву специалисты ВАДА вернулись 9 января, а 17-го числа успешно закончили извлечение данных. Важно подчеркнуть, что именно на основании рекомендаций этой комиссии исполком ВАДА принимал решение о сохранении РУСАДА статуса соответствия.

Павел Колобков: Имелись все предпосылки для этого решения. Чтобы оно состоялось, была проведена большая организационная работа

- Имелись все предпосылки для этого решения, - прокомментировал вердикт исполкома ВАДА министр спорта РФ Павел Колобков. - Для того, чтобы оно состоялось, министерством спорта, Следственным комитетом совместно с экспертами ВАДА была проведена большая организационная работа. Было решено много процессуальных вопросов, согласовано оборудование, на котором производилась процедура копирования. Был обеспечен беспрепятственный доступ к основным аналитическим данным - к оборудованию, к серверам, благодаря чему эксперты могли оперативно получить необходимую информацию и передать ВАДА. Теперь ВАДА переходит к новому этапу - будет проведена проверка базы данных. Я и в дальнейшем надеюсь на такое же конструктивное сотрудничество со стороны ВАДА и его экспертов".

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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Отметим, что результатами взаимодействия с российской стороной осталось довольно и Всемирное антидопинговое агентство.

- Сегодня исполком был очень рад узнать о значительном прогрессе, достигнутом в деле российского допинга с тех пор, как РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре. Получение данных из Московской лаборатории - важнейший шаг, который было нелегко сделать. Мы еще не на финишной прямой, нам предстоит много работы, однако мы уже серьезно продвинулись в этом вопросе. Полученные данные мы с можем использовать для того, чтобы поймать нечестных спортсменов и защитить невиновных. Не собираемся отступать от своей миссии, которая, как мы полностью уверены, соответствует интересам чистого спорта и всех атлетов мира", - констатировал президент ВАДА Крейг Риди.

Добавим, что следующий дедлайн по окончательному восстановлению РУСАДА в правах намечен на 30 июня текущего года. К этой дате российское агентство должно выполнить третье условие: передать в распоряжение ВАДА допинг-пробы, хранившиеся в упомянутой Московской лаборатории.

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