Рынок нефти готовится к новому турбулентному витку

Глобальное соглашение о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+), срок действия которого пока ограничен первым полугодием, нужно продлить до конца года, чтобы помочь мировому рынку нефти и нефтепродуктов вернуться к балансу. Иначе коммерческие запасы сырья в странах ОЭСР могут превысить среднее пятилетнее значение на 170 млн баррелей, что чревато нарушением стабильности котировок.

Свои опасения по поводу роста коммерческих запасов выразили эксперты технического комитета ОПЕК+, который регулярно составляет отчет и собирает статистику для министров энергетики стран ОПЕК+, передал ТАСС со ссылкой на источник в организации. При принятии решений о корректировке параметров соглашения министры, в частности, ориентируются на эти отчеты. Сделка предполагает сокращение суточного объема добычи 24 странами в первом полугодии на 1,2 млн баррелей в сутки. Пересмотр сделки возможен не ранее марта.

Участникам ОПЕК+ придется продлить соглашение о снижении добычи, чтобы избежать падения цен

По данным экспертов технического комитета, если страны ОПЕК+ все же решат продлить сделку в действующих параметрах, то коммерческие запасы в ОЭСР опустятся на 50 млн баррелей ниже среднего пятилетнего значения. Последние доступные данные Международного энергетического агентства говорят о том, что в октябре прошлого года запасы впервые с марта поднялись выше пятилетнего значения на 11 млн баррелей, в ноябре значение снизилось лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Корректировки, вероятно, потребуются, так как действующее решение стран ОПЕК+ снизить добычу сразу на 1,2 млн баррелей после летнего наращивания добычи на 1 млн баррелей - это во многом результат непоследовательности президента США Дональда Трампа. Он пообещал жесткий вариант санкций против нефтяного экспорта Ирана, но, по сути, спустил все на тормозах, дав отсрочку импортерам иранской нефти до мая. Из-за этого с объемами предложения на мировом рынке ошиблась и коалиция ОПЕК+. Итогом был провал цен на нефть Brent с 86 долларов в октябре до 50 в декабре.

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Санкции против Ирана останутся одной из важнейших тем на мировом рынке нефти и в наступившем году, так как в мае, когда истечет срок действия исключений для закупок иранской нефти, Трамп вновь может изменить тактику. Если этого не произойдет, то с рынка резко уйдет миллион баррелей суточных поставок, или около 1% мирового потребления. Кажется, что это несущественный объем, однако для "бумажного" рынка нефти это серьезная встряска, которая может сдвинуть цены на 15-20 долларов в ту или иную сторону, заявил изданию The Wall Street Journal старший экономист Cornerstone Macro Иэн Стюарт, передает "Интерфакс".

Среди других возможных факторов турбулентности - неконтролируемый рост добычи сланца в США, кризис в Венесуэле, нестабильность в Ливии и Нигерии, обращает внимание научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Эндрю Стенли.

Наконец, один из основных факторов, который повлияет на цены, - темпы роста мировой экономики. Международный валютный фонд снизил свой прогноз с 3,7% до 3,5%, что сразу же вызвало волну обсуждений, как это отразится на спросе на энергоресурсы. По оценкам Стенли, даже если остается надежда на заключение торговой сделки между США и Китаем, ее все еще перевешивает список потенциально негативных факторов, способных подкосить рост мировой экономики в 2019 году.