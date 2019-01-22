Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров

Новости

В Москве девушка избила водителя и угнала такси 14:50
Осуждены организаторы нижегородского "центра реабилитации" наркоманов 14:50
В горах Сочи запустили курс реабилитации для детей-инвалидов 14:48
Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander 14:48
Германия и Франция подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции 14:45
В Мурманской области разбился бомбардировщик 14:40
Попытки Карлоса Гона выйти из тюрьмы провалились 14:40
Героев труда освободят от взносов на капремонт 14:29
На горящих в Черном море судах зафиксировали опасный крен 14:23
СМИ: Россия одержала верх над США 14:21
Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан 14:19
Под Курском нашли свалку с рогами и копытами 14:18
В Петербург не пустили 75 тонн томатов с южноамериканской молью 14:08
Audi изменила цены на автомобили в России 14:06
Новая редакция закона о госслужбе рассмотрена президентом Беларуси 14:05
В Калужской области родились Сепфора и Варсонофий 14:01
Одна из пропавших на Урале туристок погибла 13:56
В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек 13:56
В Крыму поэтапно введут дифференцированные тарифы на воду 13:56
Недовольный зарплатой британец разрушил здание отеля 13:55
Нижегородские моряки спасли коллег с горящих в Керченском проливе судов 13:48
В Крыму уточнили данные о погибших при пожаре моряках 13:48
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку 13:47
Названы новые ведущие программы "Орел и Решка" 13:43
В Петербурге снимут фильм о балете во время блокады 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 13:27
Рубрика: Спорт

Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/David Vincent Фото: AP Photo/David Vincent
Фото: AP Photo/David Vincent

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс. Эта информация уже получила официальное подтверждение.

В Боливии 13 человек погибли при падении с обрыва автобуса с футболистами

Воздушное судно с Салой на борту пропало в понедельник в районе восьми часов вечера по местному времени. Его прибытие в Кардифф ожидалось в 21 час. После того, как самолет пропал, на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

Однако ночная операция ничего не дала. Утром поисково-спасательные отряды были усилены. Поиск ведется к северу от острова Олдерни.

С заявлением уже выступил владелец "Кардиффа" Мехмет Далман. Он отметил, что в клубе обеспокоены новостями по футболисту.

"Пока что мы не можем сказать что-либо по этому поводу. Сейчас мы крайне обеспокоены сохранностью футболиста", - приводят слова Далмана британские СМИ.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку
Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак