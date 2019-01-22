Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс. Эта информация уже получила официальное подтверждение.

Воздушное судно с Салой на борту пропало в понедельник в районе восьми часов вечера по местному времени. Его прибытие в Кардифф ожидалось в 21 час. После того, как самолет пропал, на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

Однако ночная операция ничего не дала. Утром поисково-спасательные отряды были усилены. Поиск ведется к северу от острова Олдерни.

С заявлением уже выступил владелец "Кардиффа" Мехмет Далман. Он отметил, что в клубе обеспокоены новостями по футболисту.

"Пока что мы не можем сказать что-либо по этому поводу. Сейчас мы крайне обеспокоены сохранностью футболиста", - приводят слова Далмана британские СМИ.