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22.01.2019 23:20
Рубрика: Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Текст: Александр Проценко

Ведущая консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала на своем сайте рейтинги ведущих мировых брендов по стоимости и силе (эффективности). Российский Сбербанк оказался вторым брендом мира по коэффициенту, который высчитывается на основе инвестиций в маркетинг, размера акционерного капитала и влияния этих факторов на эффективность бизнеса.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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В мире бизнеса это называется "сила бренда”. Первым в этом рейтинге аналитики признали Ferrari, а вторым - Сбербанк, который поднялся с прошлогоднего 12-го места и оказался сильнее Deloitte, McDonald's, Intel, Rolex, Coca-Cola и PwC. Первая тройка самых дорогих торговых марок мира по версии Brand Finance не изменилась, и россиян в ней нет.

Лидерство продолжает удерживать компания Amazon, ценность бренда которой эксперты оценили в $187,9 млрд (рост - на 24,6%). Второе место осталось за Apple ($153,6 млрд, +5%), а третье - за Google ($142,7 млрд, +18,1%).

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Зато самым дорогим российским брендом тоже признан Сбербанк - 139-е место (увы, минус десять позиций за год). Поднялась оценка бренда "Газпрома" - с 317-го места на 241-е. Улучшил свои показатели ЛУКОЙЛ - теперь он занимает 356-е место против 367-го в 2018-м.

Brand Finance в своем отчете не раскрывает стоимости брендов за пределами первой сотни. И в завершении "парада рейтингов” компания Brand Finance рассчитала отдельный индекс глав компаний - насколько хороши они были в качестве бренд-менеджеров. Россиянин в этом списке оказался всего один - им стал глава Сбербанка Герман Греф, занявший 69-ю строчку.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк
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