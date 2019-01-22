Сеул: Второй американо-северокорейский саммит будет успешным

Второй американо-северокорейский саммит будет успешным и приведет к прогрессу в деле ядерного разоружения КНДР. Такую точку зрения высказал губернатор южнокорейской провинции Чхве Мун Сун, который является известным сторонником развития межкорейского сотрудничества и неоднократно бывал в КНДР.

"Исходя из полученного мною впечатления от поездок в Северную Корею и разговоров с официальными лицами КНДР, лидер КНДР Ким Чен Ын продолжит путь на реализацию реформ и открытости. В настоящий момент эти меры уже осуществляются, просто о них власти Северной Кореи официально не заявляют", - сказал политик в ходе проведенной в Сеуле пресс-конференции.

Губернатор Чхве также прокомментировал возможные результаты второго саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. "Хочу сразу подчеркнуть, что это лишь моя личная точка зрения, но я уверен, что в ходе второй встречи лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи будет достигнут большой прогресс по части ядерного разоружения КНДР. Думаю, что это коснется ядерных объектов Северной Кореи, готовых боеголовок и наработанных веществ, пригодных для создания ядерного оружия", - сказал Чхве, указав, что Пхеньян скорее всего пойдет на серьезные уступки по всем названным компонентам ядерной программы. При это губернатор отметил, что Северной Корее необходимы гарантии безопасности и мира.

Губернатор также предположил, что успех американо-северокорейского саммита сразу же положительно скажется на межкорейском сотрудничестве, позволив в первую очередь возобновить проект поездок южнокорейских туристов в известные северокорейские горы Кымган.

Напомним, что второй американо-северокорейский саммит пройдет в конце февраля. Точно место пока еще не сообщили, но скорее всего это произойдет во Вьетнаме - Ханое или Дананге. Межкорейский туристический проект в горах Кымган осуществлялся в течение десяти лет вплоть до 2008 года, когда был прекращен из-за гибели южнокорейской туристки, которая на рассвете скорее всего случайно зашла в неположенную зону.