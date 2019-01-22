Во Владивостоке в конце минувшей недели стартовал Театральный марафон, который станет одним из важнейших событий объявленного по указу президента России Года театра. "РГ", другие электронные и печатные СМИ уже рассказали об этом. И можно только порадоваться за жителей столицы дальневосточного округа, как и за всех любителей театра тех городов, где пройдут гастроли лучших российских художественных коллективов, мастер-классы режиссеров и продюсеров, встречи с популярными и любимыми артистами. Программа Года театра будет по-настоящему праздничной, его заслужили все, кто познал магию, великое волшебство Мельпомены и Талии.

Но неслучайно, что даже во время торжественной церемонии открытия Театрального марафона, в которой принимали участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель СТД России Александр Калягин и губернатор Приморья Олег Кожемяко, прозвучали слова о проблемах, которые существуют в современном театральном деле России. Этих проблем немало. И связаны они не только со сценическим искусством.

Бытует мнение, что в России слишком много театров. И на первый взгляд легко подтвердить эту мысль. Хотя статистика не всегда дает точные цифры, остановимся на тех, что приводятся в отчетности Министерства культуры РФ за 2016 год. Из нее следует, что федеральный, региональные и муниципальные бюджеты поддерживают 651 театр - от музыкальных до кукольных. Если учесть, что примерно по сто театров (чуть больше, чуть меньше - в данном случае не существенно) находятся в Москве и Санкт-Петербурге, то на всю остальную Россию приходится 450 театров. При этом надо учитывать регионы, где в силу многоэтнического состава населения работают не только русские, но и национальные театры. Скажем, в Дагестане их более десяти. Напомню, что в 2017 году в нашей стране было 1114 городов, в том числе 789 с населением менее 50 тысяч человек. Средних городов было 153, больших - 93. На 1 января 2018 года насчитывалось 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, где проживало более миллиона человек. В них - миллионниках - и сосредоточена добрая половина театров России. Стоит обратить внимание на то, что в нашей стране всего 108 кукольных и 75 детских театров, финансируемых за счет бюджетов разных уровней.

Встреча с театром затруднительна для жителей малых городов и сельской местности

Не стану утомлять дальнейшими вычислениями, но из уже приведенных цифр понятно, что возможность встречи со сценическим искусством крайне затруднительна не только для жителей малых городов и сельской местности, но и для жителей городов с населением от 100 до 200 тысяч жителей. Надо понимать, что по количеству зрительских мест на душу населения в имеющихся театральных залах Россия занимает далеко не первые места в мире, в лучшем случае она находится в середине первой сотни. При этом не стоит делать скоропалительных выводов, нужно прежде всего проанализировать саму театральную сеть, разобраться в ее структуре, в ее сильных и слабых сторонах.

Очевидно, что в подавляющем большинстве регионов нет ресурсов для строительства новых театров, а старые нуждаются в серьезном техническом перевооружении. Когда Московский театр мюзикла отправлялся на гастроли в Тюмень и Тобольск, мы вынуждены были отправить туда три фуры со световым и звуковым оборудованием. Директор одного из самых известных академических театров драмы в небедном сибирском регионе был вынужден признать, что техническая оснащенность здания, в котором работает его коллектив, на сто лет отстает от московских театров. Поэтому сегодня далеко не все столичные спектакли можно вывезти на гастроли в провинцию.

Существует программа "Театры малых городов", получившая поддержку партии "Единая Россия" и реализуемая Министерством культуры РФ. Она рассчитана на три года, в среднем за год по восемь театров малых городов получат средства на техническое перевооружение и творческую деятельность. Можно только порадоваться за те театры, которые окажутся участниками этой программы. Но и ее реализация не сможет кардинально изменить положение дел в стране. Знаю немало людей, которые уверены, что нужно вообще избавиться от театров в малых городах, - мол, зачем содержать коллективы, которые портят статистику и по зарплате, и по зрительской посещаемости. Это крайне опасное заблуждение. Не столько для театральных работников, сколько для зрителей малых городов.

Когда театр мюзикла уехал на гастроли, мы отправили три фуры светового и звукового оборудования

Большие расстояния между населенными пунктами, особенно за Уралом, делают затруднительными гастроли театральных коллективов. В значительной степени из-за их стоимости, которая не может быть покрыта продажей билетов даже на именитых артистов. Цены в московских и провинциальных театрах отличаются на порядок. Если цены на дешевые билеты в Москве и провинции схожи - даже в наш частный театр можно попасть, потратив всего триста рублей, то за лучшие места в провинции не могут платить больше полутора-двух тысяч рублей. И то на премьерные спектакли или гастрольные представления. Не из-за отсутствия любви к сценическому искусству, а из-за скудости семейных бюджетов. Театральная экономика зависит от уровня занятости, заработной платы, состояния потребительского рынка, общей социальной политики в каждом конкретном регионе страны. Именно поэтому столь важна деятельность гастрольного центра Министерства культуры России и его программа "Большие гастроли", но и она не может удовлетворить потребностей зрителей всей страны.

И это далеко не все проблемы театрального дела, на которые придется обращать внимание и в Год театра, и после его завершения. Прежде всего из-за любви к этому изначально человеческому искусству, которое обладает великой способностью пробуждать наши души.