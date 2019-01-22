Но неслучайно, что даже во время торжественной церемонии открытия Театрального марафона, в которой принимали участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель СТД России Александр Калягин и губернатор Приморья Олег Кожемяко, прозвучали слова о проблемах, которые существуют в современном театральном деле России. Этих проблем немало. И связаны они не только со сценическим искусством.
Бытует мнение, что в России слишком много театров. И на первый взгляд легко подтвердить эту мысль. Хотя статистика не всегда дает точные цифры, остановимся на тех, что приводятся в отчетности Министерства культуры РФ за 2016 год. Из нее следует, что федеральный, региональные и муниципальные бюджеты поддерживают 651 театр - от музыкальных до кукольных. Если учесть, что примерно по сто театров (чуть больше, чуть меньше - в данном случае не существенно) находятся в Москве и Санкт-Петербурге, то на всю остальную Россию приходится 450 театров. При этом надо учитывать регионы, где в силу многоэтнического состава населения работают не только русские, но и национальные театры. Скажем, в Дагестане их более десяти. Напомню, что в 2017 году в нашей стране было 1114 городов, в том числе 789 с населением менее 50 тысяч человек. Средних городов было 153, больших - 93. На 1 января 2018 года насчитывалось 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, где проживало более миллиона человек. В них - миллионниках - и сосредоточена добрая половина театров России. Стоит обратить внимание на то, что в нашей стране всего 108 кукольных и 75 детских театров, финансируемых за счет бюджетов разных уровней.
Не стану утомлять дальнейшими вычислениями, но из уже приведенных цифр понятно, что возможность встречи со сценическим искусством крайне затруднительна не только для жителей малых городов и сельской местности, но и для жителей городов с населением от 100 до 200 тысяч жителей. Надо понимать, что по количеству зрительских мест на душу населения в имеющихся театральных залах Россия занимает далеко не первые места в мире, в лучшем случае она находится в середине первой сотни. При этом не стоит делать скоропалительных выводов, нужно прежде всего проанализировать саму театральную сеть, разобраться в ее структуре, в ее сильных и слабых сторонах.
Очевидно, что в подавляющем большинстве регионов нет ресурсов для строительства новых театров, а старые нуждаются в серьезном техническом перевооружении. Когда Московский театр мюзикла отправлялся на гастроли в Тюмень и Тобольск, мы вынуждены были отправить туда три фуры со световым и звуковым оборудованием. Директор одного из самых известных академических театров драмы в небедном сибирском регионе был вынужден признать, что техническая оснащенность здания, в котором работает его коллектив, на сто лет отстает от московских театров. Поэтому сегодня далеко не все столичные спектакли можно вывезти на гастроли в провинцию.
Существует программа "Театры малых городов", получившая поддержку партии "Единая Россия" и реализуемая Министерством культуры РФ. Она рассчитана на три года, в среднем за год по восемь театров малых городов получат средства на техническое перевооружение и творческую деятельность. Можно только порадоваться за те театры, которые окажутся участниками этой программы. Но и ее реализация не сможет кардинально изменить положение дел в стране. Знаю немало людей, которые уверены, что нужно вообще избавиться от театров в малых городах, - мол, зачем содержать коллективы, которые портят статистику и по зарплате, и по зрительской посещаемости. Это крайне опасное заблуждение. Не столько для театральных работников, сколько для зрителей малых городов.
Большие расстояния между населенными пунктами, особенно за Уралом, делают затруднительными гастроли театральных коллективов. В значительной степени из-за их стоимости, которая не может быть покрыта продажей билетов даже на именитых артистов. Цены в московских и провинциальных театрах отличаются на порядок. Если цены на дешевые билеты в Москве и провинции схожи - даже в наш частный театр можно попасть, потратив всего триста рублей, то за лучшие места в провинции не могут платить больше полутора-двух тысяч рублей. И то на премьерные спектакли или гастрольные представления. Не из-за отсутствия любви к сценическому искусству, а из-за скудости семейных бюджетов. Театральная экономика зависит от уровня занятости, заработной платы, состояния потребительского рынка, общей социальной политики в каждом конкретном регионе страны. Именно поэтому столь важна деятельность гастрольного центра Министерства культуры России и его программа "Большие гастроли", но и она не может удовлетворить потребностей зрителей всей страны.
И это далеко не все проблемы театрального дела, на которые придется обращать внимание и в Год театра, и после его завершения. Прежде всего из-за любви к этому изначально человеческому искусству, которое обладает великой способностью пробуждать наши души.