Зачем пьяный пассажир хотел угнать лайнер в Афганистан

Новости

Новая модель Mitsubishi появится в России в марте 18:00
Избитый актером Виторганом режиссер Богомолов рассказал о самочувствии 17:56
Эксперты рассказали, как вести себя при ЧП в самолете 17:56
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва 17:55
Для Балтфлота построят малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" 17:55
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой 17:50
В Крыму тарифы на вывоз ТКО сохранят на уровне 2018 года 17:48
"Кардифф" выступил с заявлением по ситуации с Эмилиано Салой 17:44
МИД: Каналы военной связи между РФ и США в 2018 году работали исправно 17:44
На Кубани чиновница оставила дольщиков без квартир 17:33
Жильцов освободят от обязанности доказывать отсутствие долгов за капремонт 17:31
Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году 17:28
Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу 17:19
Пенсионеры из Петербурга выиграли полмиллиарда рублей 17:19
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины 17:16
В Саратове мэр не доехал на трамвае до работы из-за поломки вагона 17:12
Дели призвал Минск активнее продвигать туристический потенциал 17:10
Renault Logan стал кроссовером 17:08
На заводе в Ижевске на рабочих рухнуло оборудование 17:07
В Кирове пьяный водитель сбил трех человек на остановке 17:05
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех 16:55
В Дагестане чиновник арестован за начисление липовых долгов за газ 16:46
НАК оценил действия пилота захваченного самолета Сургут - Москва 16:45
СК возбудил дело об угоне самолета Сургут-Москва 16:42
Ми-8 не обнаружил в Черном море людей с горящих судов 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 17:45
Рубрика: Происшествия

Зачем пьяный пассажир хотел угнать лайнер в Афганистан

Текст: Елена Мационг (Ханты-Мансийск) , Иван Петров, Михаил Фалалеев

Очередной инцидент на борту воздушного судна, к счастью закончившийся без жертв и пострадавших, произошел во вторник на рейсе "Сургут-Москва". Один из пассажиров Boeing 737 во время полета стал вести себя неадекватно - по словам пассажиров, он стал кричать, что самолет полетит в Афганистан. Серьезность своих намерений он подкрепил попыткой прорваться в кабину пилотов. На борту воздушного судна было 70 человек.

"22 января 2019 года находящийся в состоянии опьянения пассажир рейса "Сургут-Москва", угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - После чего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске".

При этом дебоширу было сказано, что до Афганистана долететь без дозаправки невозможно, поскольку топливо на исходе. Члены экипажа пообещали преступнику, что после дозаправки в Ханты-Мансийске самолет продолжит полет.

Фото: Алексей Черенков/ТАСС
В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва

Почти три часа, до 18.20 по местному времени, когда произошло задержание буяна, Ханты-Мансийск находился в напряжении. Аэропорт был оцеплен спецназом, из самого здания и ближайшей гостиницы вывели всех людей. Никого не впускали и не выпускали.

При этом большого скопления пассажиров в аэропорту не было. Ханты-Мансийск в принципе город небольшой, - всего 98 тысяч жителей. Благо, в этот день отправлялось всего два рейса. Один благополучно вылетел в Березово за два часа до приземления злополучного самолета, второй должен вылететь через два часа после, в Тюмень.

"Конечно, перепугались очень, - говорит жительница Ханты-Мансийска Светлана Казанжи. - Никто же не знал, террорист это или просто пассажир, который перебрал. Я должна была лететь в этот вечер в Тюмень, но решила, что лучше от греха подальше в аэропорт не поеду".

В итоге спецназовцам, переодетым сотрудниками аэропорта, удалось обезвредить злоумышленника. И сделать это без единого выстрела. "При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Злоумышленник, предпринявший акт незаконного вмешательства, задержан", - сообщили в авиакомпании "Аэрофлот".

Кстати, Следственный комитет пока не подтверждает информацию о том, что мужчина был вооружен. При этом на видеозаписях задержания, снятого на смартфоны пассажирами, видно, как спецназовцы разряжают пистолет, похоже, отобранный у захватчика самолета.

"В настоящее время мужчина задержан, личность его установлена, это ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - сообщили в СК России.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Самолет с требующим сменить курс пассажиром сел в Ханты-Мансийске

На месте происшествия работает специально созданная усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем Уральского следственного управления на транспорте СК России. Оперативное сопровождение расследования осуществляется сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело по факту инцидента будет расследоваться по пункту "в" части 2 статьи 211 Уголовного кодекса РФ "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Подследственному по этому составу преступления грозит от 7 до 12 лет колонии.

Авиаинцидент прокомментировали и в Национальном антитеррористическом комитете. "Злоумышленник, потребовавший изменить курс самолета, следовавшего из Сургута в Москву, задержан силами правопорядка в аэропорту Ханты-Мансийска. Жизни пассажиров и экипажа ничего не угрожает", - сообщили в НАК.

К слову, квалификация преступления очень жесткая. Раньше подобное могли списать на пьяную выходку. Теперь, как мы видим, с авиадебоширами цацкаться никто больше не будет.

В МВД "Российской газете" рассказали, что в марте 2017 года был принят закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта. До этого правонарушения на борту самолетов чаще всего квалифицировались по статье 11.17 Кодекса об Административных правонарушениях - "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Максимальное наказание по ней - штраф в пять тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В очень редких случаях хулиганов судили по статьям уголовного кодекса. Теперь наказание значительно ужесточилось - можно заплатить полмиллиона рублей и попасть в тюрьму на пять лет.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Путин и Абэ начали переговоры в Кремле
Минфин предложил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины