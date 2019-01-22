Зачем пьяный пассажир хотел угнать лайнер в Афганистан

Очередной инцидент на борту воздушного судна, к счастью закончившийся без жертв и пострадавших, произошел во вторник на рейсе "Сургут-Москва". Один из пассажиров Boeing 737 во время полета стал вести себя неадекватно - по словам пассажиров, он стал кричать, что самолет полетит в Афганистан . Серьезность своих намерений он подкрепил попыткой прорваться в кабину пилотов. На борту воздушного судна было 70 человек.

"22 января 2019 года находящийся в состоянии опьянения пассажир рейса "Сургут-Москва", угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - После чего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске".

При этом дебоширу было сказано, что до Афганистана долететь без дозаправки невозможно, поскольку топливо на исходе. Члены экипажа пообещали преступнику, что после дозаправки в Ханты-Мансийске самолет продолжит полет.

Почти три часа, до 18.20 по местному времени, когда произошло задержание буяна, Ханты-Мансийск находился в напряжении. Аэропорт был оцеплен спецназом, из самого здания и ближайшей гостиницы вывели всех людей. Никого не впускали и не выпускали.

При этом большого скопления пассажиров в аэропорту не было. Ханты-Мансийск в принципе город небольшой, - всего 98 тысяч жителей. Благо, в этот день отправлялось всего два рейса. Один благополучно вылетел в Березово за два часа до приземления злополучного самолета, второй должен вылететь через два часа после, в Тюмень.

"Конечно, перепугались очень, - говорит жительница Ханты-Мансийска Светлана Казанжи. - Никто же не знал, террорист это или просто пассажир, который перебрал. Я должна была лететь в этот вечер в Тюмень, но решила, что лучше от греха подальше в аэропорт не поеду".

В итоге спецназовцам, переодетым сотрудниками аэропорта, удалось обезвредить злоумышленника. И сделать это без единого выстрела. "При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Злоумышленник, предпринявший акт незаконного вмешательства, задержан", - сообщили в авиакомпании "Аэрофлот".

Кстати, Следственный комитет пока не подтверждает информацию о том, что мужчина был вооружен. При этом на видеозаписях задержания, снятого на смартфоны пассажирами, видно, как спецназовцы разряжают пистолет, похоже, отобранный у захватчика самолета.

"В настоящее время мужчина задержан, личность его установлена, это ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - сообщили в СК России.

На месте происшествия работает специально созданная усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем Уральского следственного управления на транспорте СК России. Оперативное сопровождение расследования осуществляется сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело по факту инцидента будет расследоваться по пункту "в" части 2 статьи 211 Уголовного кодекса РФ "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Подследственному по этому составу преступления грозит от 7 до 12 лет колонии.

Авиаинцидент прокомментировали и в Национальном антитеррористическом комитете. "Злоумышленник, потребовавший изменить курс самолета, следовавшего из Сургута в Москву, задержан силами правопорядка в аэропорту Ханты-Мансийска. Жизни пассажиров и экипажа ничего не угрожает", - сообщили в НАК.

К слову, квалификация преступления очень жесткая. Раньше подобное могли списать на пьяную выходку. Теперь, как мы видим, с авиадебоширами цацкаться никто больше не будет.

В МВД "Российской газете" рассказали, что в марте 2017 года был принят закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта. До этого правонарушения на борту самолетов чаще всего квалифицировались по статье 11.17 Кодекса об Административных правонарушениях - "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Максимальное наказание по ней - штраф в пять тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В очень редких случаях хулиганов судили по статьям уголовного кодекса. Теперь наказание значительно ужесточилось - можно заплатить полмиллиона рублей и попасть в тюрьму на пять лет.