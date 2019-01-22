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22.01.2019 12:30
Рубрика: Экономика

Сколько человек могут остаться без работы из-за роботов

Текст: Марина Гусенко
До половины работников в мире могут лишиться работы из-за автоматизации, если не будут учиться и адаптироваться к изменениям.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В Международной организации труда (МОТ) в Женеве прошла презентация глобального доклада, посвященного будущему рынка труда. Его авторы изучили ситуацию в разных странах, отчеты и прогнозы крупных международных организаций и дали "рецепты" более безболезненной адаптации к новой технологической революции.

Фото: iStock
Образование уже не играет большой роли при поиске работы

В докладе приведены ссылки на несколько источников, давших похожие прогнозы по изменениям на рынке труда. Так, по данным ОЭСР, в среднем девять процентов рабочих мест в странах, входящих в эту организацию, подвержены высокому риску автоматизации. Полного замещения не произойдет для значительной части рабочих мест (от 50 процентов до 70 процентов), однако автоматизация коснется большой доли операций, что изменит сам порядок их выполнения. По данным Всемирного банка, две трети всех рабочих мест в развивающихся странах могут быть автоматизированы. Данные ВЭФ говорят, что почти 50 процентов компаний прогнозируют, что к 2022 году автоматизация вызовет сокращение числа их работников, занятых на условиях полного рабочего дня.

По словам генерального директора МОТ Гая Райдера, на самом деле трудно сейчас сказать, какой из прогнозов по роботизации и изменения на рынке труда окажется верным. Но, по его словам, будет ли человек конкурировать с роботом за рабочее место зависит не только от развития технологий, но и от политики государств. В странах должны приниматься политические решения, которые бы контролировали дальнейшее применение робототехники, сказал он.

Подробности об изменениях на рынке труда и о том, как избежать катаклизмов на нем читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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