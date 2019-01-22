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22.01.2019 09:22
Рубрика: В мире

СМИ: ЦРУ и разведка КНДР десять лет поддерживали секретные контакты

Текст: Константин Волков

ЦРУ и разведка Северной Кореи в течение десяти лет поддерживали тайные контакты, пишет американское издание The Wall Street Journal.

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Связь с 2009 года поддерживалась на уровне руководства разведок двух стран. Со стороны КНДР это был глава спецслужбы генерал Ким Ён Чхоль, с американской - представитель национальной разведки Джозеф Детрани, который десять лет назад обсуждал в Сингапуре с генералом Кимом возможность освобождения двух американских журналистов, приговоренных в КНДР к 12 годам тюрьмы. Затем данное направление возглавил заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.

В настоящее время, после начала открытых контактов Вашингтона и Пхеньяна, генерал Ким вошел в состав группы переговорщиков со стороны КНДР. В частности, 18-19 января он встречался в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео.

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