Многие специалисты, которые присутствовали на испытаниях созданной в НИТУ "МИСиС" печи по переработке техногенных и твердых коммунальных отходов (ТКО), считают, что она может стать таким же брендом для России, как автомат Калашникова. Не слишком ли смелое заявление? Ведь пока мы среди аутсайдеров "мусорной" проблемы. И сейчас, когда она встала особенно остро, речь идет о закупке импортных мусоросжигательных заводов. Утверждается, что они экологически чистые, практически не выбрасывают в атмосферу вредные для здоровья газы. Они сжигают отходы прямо в мегаполисах, и нигде народных протестов не наблюдается.

- Все верно, действительно там выбросы в атмосферу не превышают допустимых норм, - говорит автор российской разработки, кандидат технических наук Геннадий Подгородецкий. - Но, во-первых, такая чистота влетает в копеечку. Ведь вредные газы при сжигании все равно образуются, и для их улавливания приходится устанавливать сложные и дорогие системы фильтрации. К примеру, один завод средней мощности знаменитой фирмы Хитачи потянет примерно на 30 миллиардов рублей. Сумма огромная. Поэтому во всем мире "зеленый киловатт" берет на себя государство, оно доплачивает компаниям, которые строят и эксплуатируют такие заводы.

Однако даже высокая цена - не главный их недостаток, утверждает Подгородецкий. Самые современные мусоросжигающие заводы на самом деле не решают проблему отходов. Более того, они сами их производят, причем в огромных количествах. Дело в том, что при сжигании ТКО образуется до 30 процентов золы, которую надо где-то захоронить. А это новые полигоны! В Канаде пытались золу пустить в дело, добавлять в асфальт, но через несколько лет люди в округе начали болеть. Оказалось, что зола вымывается из асфальта, вредные примеси попадают в подземные воды, а затем и в организм человека.

- В нашей технологии нет вообще никаких отходов, ни золы, ни вредных газов. Нет даже трубы для их выброса, - говорит Подгородецкий. - Более того, не нужна дорогая система газоочистки, так как диоксины и фураны при сжигании вообще не образуются. В технологии предусмотрено блокирование их возникновения.

В чем суть этой технологии? Учеными создана барботажная печь ПМ, которая, по словам авторов, не имеет аналогов в мире. Если совсем просто, то она напоминает обычный аквариум, который снизу продувается кислородом. Только в печь вместо воды загружаются любые отходы, которые плавятся при температуре 1500 С.

Специалист сразу скажет, а что здесь нового. Установки на таком принципе известны лет 50, причем именно МИСиС был одним из их разработчиков. На них получено полтора десятка зарубежных патентов. Все верно. Только новый вариант печи, созданный командой Подгородецкого, имеет ряд принципиальных отличий.

- Во всех подобных металлургических печах плавление и восстановление железорудных и других материалов проходят в одной зоне, фактически мешая друг другу, - говорит ученый. - Такая "коммуналка" - главный недостаток барботажной печи. Мы раздели ее на две зоны, в одной идет плавление, в другой восстановление.

В принципе идея двух зон довольно очевидная, но чтобы ее реализовать, потребовались годы работы. На новую конструкцию ученые получили 15 патентов, в ней заложено почти 50 ноу-хау. Говоря образно, из такой модернизации "старая" печь вышла преображенной. Теперь она всеядна, готова "переваривать" любые отходы, причем без их сортировки. Расход энергоносителей и кислорода на 20-50 процентов ниже, чем у лучших мировых установок. Но, конечно, самое главное, что она работает практически без отходов. Все идет в дело.

В этой же печи можно перерабатывать и ТКО. В этом случае мусор газифицируется, из него получается газ, который может вращать турбины для получения электроэнергии. И в этом случае установка вообще не дает отходов. Неорганика мусора переходит в безопасный шлак - отличный строительный материал. И, наконец, две цифры: капитальные вложения в российские установки аналогичной мощности в пять раз ниже, чем у японских Хитачи.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юрий Медведев

На основе созданной конструкции можно создать серию разных вариантов печей под конкретные виды отходов: железосодержащих, нефтесодержащих, твердых коммунальных, древесных и т.д. И получать широкий ассортимент продукции: чугун, концентрат цветных металлов, щебень, плитка, теплоизоляционные материалы и т.д. Но этого мало. Печи команды Подгородецкого берутся за такое сырье, которое считается бросовым - низкосортные, некондиционное руды. Из них можно, к примеру, извлекать крайне необходимые России ферромарганец и феррохром, которые сегодня полностью производятся из импортного сырья. Также печь способна добыть из техногенных отходов различных производств ценные металлы вплоть до золота. Сегодня все они просто теряются. А ведь помимо ценной продукции вырабатываются еще электроэнергия и тепло.

Вот такое семейство разнообразных установок готовы выпустить в люди ученые МИСиС. Они способны превращать в товар миллионы тонн отходов, сами их не производя. По техническим характеристикам они не только превосходят лучшие зарубежные образцы, но и намного дешевле.

Будут ли они работать в России? Станут ли нашим брендом? Или, как это нередко бывает, предпочтение будет отдано импорту? Прямо скажем, идея воплощалась в муках, в жестких финансовых тисках. Ведь на разработку и создание пилотного образца автор не получил государственную поддержку. Только благодаря своему упорству, энтузиазму, а главное, имени в "металлургических" кругах он сумел убедить одну крупную компанию вложить в проект более 200 миллионов рублей. Итог: в Мценске построена установка, на которой сейчас идет отработка разных технологий. Кстати, две технологии из серии ПМ уже вошли в Российский справочник наилучших доступных технологий.

Комментарии

Леопольд Леонтьев, академик РАН:

- Перспективы у этой установки очень хорошие. Скажем, что касается коммунальных отходов, то она не просто конкурентоспособна, а имеет явные преимущества. Ведь на зарубежных заводах, которые приобретаются по импорту, при сжигании образуются вредные диоксины и фураны. Их надо фильтровать, что стоит половину стоимости завода. У печей Подгородецкого такая "гадость" вообще не образуется.

Вообще на эти печи мы возлагаем большие надежды. Ведь кроме ТКО они способны превратить в полезный продукт гигантские отходы черной и цветной металлургии. Конечно, такие установки внедряются не столь быстро, тем более что они создаются на частные деньги, государство в них пока не вкладывалось.

Николай Шевченко, член Экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и инновациям:

- Преимущество данной технологии в том, что она безотходна и позволяет осуществлять простую, надежную и экологичную очистку от выходящих газов. А также совмещать переработку отходов металлургической промышленности, фабрик углеобогащения и ТКО. Получается такая универсальная технология.