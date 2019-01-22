Спасательным службам вне системы МЧС запретят использовать спецсигналы

Не входящим в систему МЧС спецслужбам запретят устанавливать на легковые автомобили специальные световые и звуковые сигналы. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатором введения ограничений выступило МЧС, которое ведет работу по выявлению и запрету использования легковых транспортных средств аварийно-спасательных служб вне системы МЧС, которые имеют цветографическую раскраску и специальные световые и звуковые сигналы.

В ведомстве отмечают, что "обязанности этих служб не связаны с неотложными действиями по защите жизни и здоровья граждан". Оборудоваться устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов теперь смогут лишь профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, используемые для неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан.