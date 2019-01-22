США направят запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

США готовы направить в Канаду официальный запрос об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в понедельник сообщила канадская газета The Globe and Mail.

Издание ссылается на посла Канады в Вашингтоне Дэвида Макнотона. По его данным, США намерены направить такой запрос, однако, когда именно это будет сделано, дипломат не уточнил. Канада должна получить этот документ до 30 января, после чего в течение 30 дней будет принято решение об экстрадиции. В противном случае Мэн Ваньчжоу отпустят на свободу, сообщает ТАСС.

Напомним, финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими властями в Ванкувере первого декабря по просьбе Соединенных Штатов. Она обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана.

Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить финдиректора под залог. Ваньчжоу разрешили проживать в доме ее мужа в Ванкувере. По решению судьи, женщина должна находиться под постоянным наблюдением, кроме того, ее перемещения по городу ограничены.