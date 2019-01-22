Стали известны цены на смартфон Honor View 20 в России

Honor представил в Москве новый флагманский смартфон Honor View 20.

Отличительной особенностью новинки является решение с фронтальной камерой. Дисплей лишен каких-либо вырезов, а селфи-камера интегрирована в экран - отверстием в экране диаметром всего 4,5 мм, сформированном с помощью литографии. В итоге полезная площадь 6,4-дюймового экрана составляет почти 92% передней панели смартфона.

Honor View 20. Фото: Владимир Болотин

Основная камера смартфона состоит из двух модулей. Это 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, усиленный искусственным интеллектом, и дополнительная 3D TOF-камера.

"Я высоко оцениваю четкость фотоснимков и простоту использования камеры Honor View 20. Этот смартфон позволяет запечатлеть самые яркие и ценные моменты повседневной жизни, предлагая новый уровень возможностей для творческой реализации", - отмечает фотограф National Geographic Робби Шон.

Что касается 3D TOF-камеры, то она может превратить Honor View 20 в игровую консоль с контролем движений. На сегодняшний день смартфон уже поддерживает игры Fancy Skiing и Fancy Darts.

В основе смартфона лежит однокристальная система с процессором Kirin 980 c отдельным двойным нейромодулем. Этот процессор создан по 7-нм техпроцессу. Точно такой же установлен во флагманской линейке Huawei Mate 20.

Honor View 20 получил жидкостную систему охлаждения. Кроме того, в смартфоне реализована тройная интеллектуальная Wi-Fi-антенна, которая предотвращает ослабление сигнала. Батарея у смартфона емкостью 4000 мАч, при этом она имеет функцию встроенной памяти большого объема.

Honor View 20. Фото: Владимир Болотин

При производстве корпуса Honor View 20 толщиной 8,1 мм применена нанолитография, с помощью которой формируется нанотекстура. В итоге на задней панели можно увидеть яркий и динамичный цветовой градиент в виде буквы "V".

Кроме флагмана Honor представил первые умные часы Honor Watch Magic. Устройство получило встроенный пульсометр, поддержку трех навигационных систем, AMOLED-дисплей, водонепроницаемость до 50 м и автономность до 7 дней.

Старт продаж Honor View 20 в России намечен на 31 января. Стоимость смартфона составит 37 990 рублей за версию с 6 Гб оперативки и 128 Гб встроенной памяти и 44 990 рублей за версию 8/256 Гб, созданную в коллаборации с итальянским брендом Moschino. Часы буду доступны по цене от 12 990 рублей.