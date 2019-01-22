Стали известны подробности давления США на Японию в переговорах с СССР

Японский дипломат в ранге посла Сюнъити Мацумото, возглавлявший делегацию на переговорах между Токио и Москвой в середине 1950-х годов, подробно рассказывал о своих рабочих делах в письмах к супруге.

В то время СССР и Япония пытались нормализовать отношения, формально прекратить состояние войны и в конечном итоге выйти на заключение мирного договора. Стороны начали вести диалог на территории Великобритании в Лондоне.

В результате усилий дипломатов 19 октября 1956 года была подписана Совместная советско-японская декларация, однако согласовать условия полноценного мирного договора так и не удалось. Как оказалось, причиной стало вмешательство Вашингтона.

Журналисты телекомпании TBS накануне обнаружили в одном из столичных домов собственноручно написанные послания Сюнъити Мацумото. Отправления предназначались его жене, которая на время командировки мужа осталась в Токио.

На кадрах видно, как японский корреспондент аккуратно достает из потертого коричневого чемодана конверты с письмами. Хорошо сохранившая бумага с четко прописанными иероглифами содержит, в том числе и детали советско-японских переговоров, которые были известны только его непосредственным участникам. Дипломат делится со своей суженой переживаниями, которые одолевают его во время работы.

"Госсекретарь Даллес стал говорить безрассудные вещи о том, что если СССР получит острова Тисима (японское название Курильских островов - прим. "РГ"), то архипелаг Рюкю отойдет США. Стало совершенно грязно", - отмечает Мацумото в послании от 20 августа 1956 года.

Как известно из истории, советская делегация на переговорах с японцами выразила готовность передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. Занимавший в ту пору должность госсекретаря США Джон Фостер Даллес, узнав об этом, передал министру иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу свое крайнее недовольство. Американец подчеркнул, что если Токио пойдет на компромисс с Москвой, то никогда не увидит Окинавы и архипелага Рюкю, которые на тот момент находились под управлением Вашингтона.

Угрозы американцев обсуждались в японском национальном парламенте, однако какие-либо документы на этот счет так и не были опубликованы. Письма Мацумото по сути стали первым свидетельством открытых угроз и вмешательства США в переговорный процесс между Японией и СССР.

Примечательно, что с тех пор прошло немало времени. Тем не менее, и сегодня существует опасность попыток США повлиять на диалог России и Японии. О неприемлемости вмешательства в российско-японский переговорный процесс, в частности, недавно говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе общения со своим японским коллегой Таро Коно 14 января в Москве он выразил недовольство недавним заявлением советника председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Кацуюки Каваи. Высокопоставленный японский деятель во время поездки в Вашингтон сказал, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, так как это будет служить сдерживанию Китая. Лавров назвал его высказывание возмутительным.

"Наши японские коллеги обратили внимание на то, что этот джентльмен (Кацуюки Каваи - прим. "РГ") не является представителем исполнительной власти, он - помощник председателя Либерально-демократической партии. Все это, наверное, так. Беда только в том, что председателем Либерально-демократической партии является премьер-министр Синдзо Абэ. Мы сделали очень серьезное предупреждение о неприемлемости такого рода высказываний. Вообще поинтересовались, насколько самостоятельна Япония может быть в решении любых вопросов при такой зависимости от США", - подчеркнул глава МИД РФ. В ответ на это японские партнеры заверили Лаврова, что Токио намерен принимать решения, исходя только из своих национальных интересов.