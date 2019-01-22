Стали известны подробности пропажи самолета с игроком "Кардиффа"

Самолет с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту запрашивал экстренную посадку перед пропажей на острове Гернси у побережья Нормандии.

По информации зарубежных СМИ, запрос на посадку поступил, когда воздушное судно находилось на высоте 1500 метров. С радаров он пропал, находясь на высоте 700 метров.

Накануне вечером Сала отправился в Нант, где попрощался с бывшими одноклубниками. Через пару часов аргентинец вылетел в Уэльс. За час до ожидаемого прибытия самолет пропал с радаров. На поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

Тем временем, "Нант" перенес матч Кубка Франции с "Атлантом" в связи с пропажей Салы. Встреча должна была состояться в среду. Но теперь, скорее всего, она пройдет в воскресенье.