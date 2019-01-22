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22.01.2019 23:15
Рубрика: Общество

Сколько можно отдыхать

Стоит ли пересмотреть количество праздничных дней на Новый год
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 13(7771)
Длинные новогодние каникулы вполне можно сократить, а взамен увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск - с 28 до 38-40 календарных дней.
Новогодние праздники - яркое время, но после длинных выходных сложно возвращаться к работе. Фото: Сергей Савостьянов Новогодние праздники - яркое время, но после длинных выходных сложно возвращаться к работе. Фото: Сергей Савостьянов
Новогодние праздники - яркое время, но после длинных выходных сложно возвращаться к работе. Фото: Сергей Савостьянов

Такое предложение высказал читатель "Российской газеты" Анатолий Урсул.

Напомним, что 21 января "РГ" на своем сайте опубликовала эксклюзивный комментарий главы Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского, в котором сенатор высказал свое мнение насчет возможного пересмотра продолжительности новогоднего отдыха. "Работодателям по согласованию с трудовыми коллективами можно дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, - считает Валерий Рязанский. - Ведь сегодня, например, подобную практику активно используют предприятия торговли. Крупные сети закрывают свои магазины на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, и держать персонал нерентабельно".

Продолжительность новогодних каникул в России в отдельные годы доходила до 11 дней

При этом сенатор отмечает, что в целом же в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика, чтобы потом не наступил полный хаос.

Фото: kinopoisk.ru
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Для экономики, безусловно, довольно расточительно по 10 дней ничего по сути не производить. Но, как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, не стоит забывать и о социальных аспектах. Ведь новогодние праздники совпадают со школьными каникулами. "Лично для меня совместные каникулы родителей и детей - это благо, - отмечает эксперт. - Думаю, и многие россияне с этим согласятся. Мы, начиная с 2004 года, стали задумываться о том, что главное в жизни - это семья! Если государство продолжает придерживаться этой правильной стратегии, то надо не спорить о том, что экономике дорого обходятся новогодние каникулы, а наполнить их смыслом.

Чем не национальный проект - проведение ежегодной общероссийской недели здоровья в этот период? Ледяные горки и крепости стоят не так дорого. Соревнования семей может для кого-то будет началом пути в большой спорт. А знакомство с историей, культурой? Когда еще семьи смогут выбраться за город, в музеи, театры? Грамотно спланированный и организованный отдых будет работать на укрепление семейных отношений и на закладку фундамента в правильное поведение будущих родителей".

По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, лучше не трогать уже сформировавшийся график отдыха. Ведь россияне не всегда отдыхали по 10 дней на Новый год. Так, с 1992 года в России нерабочими днями были только 1 и 2 января. С 2005 года - с 1 по 5 января. Позднее, благодаря утверждению выходным днем праздника Рождества Христова (7 января), продолжительность новогодних каникул в отдельные годы доходила до 11 дней.

Фото: pixabay
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С 2013 года к новогодним каникулам добавились 6 и 8 января. Обычно новогодние каникулы в России начинаются 31 декабря, а были годы, когда 31-го россияне работали. Новогодние каникулы 2019 года продлились с 30 декабря 2018 года по 8 января (включительно) 2019 года. "В отличие от Пасхи, которая всегда приходится на воскресенье, праздник Рождества выпадает на разные дни недели. И если сделать 7 января рабочим днем, это может оскорбить чувства миллионов верующих и спровоцировать социальное напряжение в обществе, - считает эксперт. - А если разбивать новогодние праздники на две части, например, с 1 по 4 отдыхать, 5 и 6 работать, а потом 7 снова отдыхать, думаю, это не даст особого экономического эффекта и роста производительности труда, так как большинство работников будут формально подходить к своей деятельности". При этом Смирнов соглашается, что отдельным коллективам нужно дать возможность самостоятельно формировать свой производственный график. И если они решат, то не использованные дни общегосударственных праздников присоединять к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Если смотреть в мировом разрезе, то россияне, несмотря на явную любовь к праздникам и выходным, довольно трудолюбивы. Напомним, что по Трудовому кодексу, у нас в стране установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. За неделю набегает 40 рабочих часов. А вот по данным портала Rabota.ru, жители Лондона трудятся 35 часов в неделю. Такая же продолжительность работы и отпуска у французов. При этом у госслужащих, работников здравоохранения и учителей особые льготы: им предоставляют дополнительные дни отпуска.

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