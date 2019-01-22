Стоит ли пересмотреть количество праздничных дней на Новый год

Длинные новогодние каникулы вполне можно сократить, а взамен увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск - с 28 до 38-40 календарных дней.

Такое предложение высказал читатель "Российской газеты" Анатолий Урсул.

Напомним, что 21 января "РГ" на своем сайте опубликовала эксклюзивный комментарий главы Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского, в котором сенатор высказал свое мнение насчет возможного пересмотра продолжительности новогоднего отдыха. "Работодателям по согласованию с трудовыми коллективами можно дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, - считает Валерий Рязанский. - Ведь сегодня, например, подобную практику активно используют предприятия торговли. Крупные сети закрывают свои магазины на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, и держать персонал нерентабельно".

Продолжительность новогодних каникул в России в отдельные годы доходила до 11 дней

При этом сенатор отмечает, что в целом же в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика, чтобы потом не наступил полный хаос.

Для экономики, безусловно, довольно расточительно по 10 дней ничего по сути не производить. Но, как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, не стоит забывать и о социальных аспектах. Ведь новогодние праздники совпадают со школьными каникулами. "Лично для меня совместные каникулы родителей и детей - это благо, - отмечает эксперт. - Думаю, и многие россияне с этим согласятся. Мы, начиная с 2004 года, стали задумываться о том, что главное в жизни - это семья! Если государство продолжает придерживаться этой правильной стратегии, то надо не спорить о том, что экономике дорого обходятся новогодние каникулы, а наполнить их смыслом.

Чем не национальный проект - проведение ежегодной общероссийской недели здоровья в этот период? Ледяные горки и крепости стоят не так дорого. Соревнования семей может для кого-то будет началом пути в большой спорт. А знакомство с историей, культурой? Когда еще семьи смогут выбраться за город, в музеи, театры? Грамотно спланированный и организованный отдых будет работать на укрепление семейных отношений и на закладку фундамента в правильное поведение будущих родителей".

По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, лучше не трогать уже сформировавшийся график отдыха. Ведь россияне не всегда отдыхали по 10 дней на Новый год. Так, с 1992 года в России нерабочими днями были только 1 и 2 января. С 2005 года - с 1 по 5 января. Позднее, благодаря утверждению выходным днем праздника Рождества Христова (7 января), продолжительность новогодних каникул в отдельные годы доходила до 11 дней.

С 2013 года к новогодним каникулам добавились 6 и 8 января. Обычно новогодние каникулы в России начинаются 31 декабря, а были годы, когда 31-го россияне работали. Новогодние каникулы 2019 года продлились с 30 декабря 2018 года по 8 января (включительно) 2019 года. "В отличие от Пасхи, которая всегда приходится на воскресенье, праздник Рождества выпадает на разные дни недели. И если сделать 7 января рабочим днем, это может оскорбить чувства миллионов верующих и спровоцировать социальное напряжение в обществе, - считает эксперт. - А если разбивать новогодние праздники на две части, например, с 1 по 4 отдыхать, 5 и 6 работать, а потом 7 снова отдыхать, думаю, это не даст особого экономического эффекта и роста производительности труда, так как большинство работников будут формально подходить к своей деятельности". При этом Смирнов соглашается, что отдельным коллективам нужно дать возможность самостоятельно формировать свой производственный график. И если они решат, то не использованные дни общегосударственных праздников присоединять к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Если смотреть в мировом разрезе, то россияне, несмотря на явную любовь к праздникам и выходным, довольно трудолюбивы. Напомним, что по Трудовому кодексу, у нас в стране установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. За неделю набегает 40 рабочих часов. А вот по данным портала Rabota.ru, жители Лондона трудятся 35 часов в неделю. Такая же продолжительность работы и отпуска у французов. При этом у госслужащих, работников здравоохранения и учителей особые льготы: им предоставляют дополнительные дни отпуска.