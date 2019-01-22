Суд Мадрида огласил приговор Криштиану Роналду

Суд Мадрида вынес приговор португальскому футболисту "Ювентуса" Криштиану Роналду. Игрок признан виновным по делу об уклонении от уплаты налогов, он приговорен к штрафу в размере 18,8 млн евро и условному тюремному заключению сроком в 23 месяца. Сам Роналду, как сообщают испанские СМИ, выразил согласие с приговором.

Верно, с гораздо большим удовольствием Криштиану приехал бы в Мадрид, чтобы проведать бывших одноклубников из "Реала", но причина его визита оказалась куда менее приятной. Криштиану просил предоставить ему возможность участвовать в заседании по видеосвязи, на что получил отказ. Не разрешили ему и пройти в здание суда через подземный гараж - Роналду был вынужден идти через парадный вход перед объективами фотокамер, чего он явно хотел избежать.

Криштиану уже почти два года пытается разобраться с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. В 2017 году стало известно, что он может быть заключен под стражу из-за неуплаты на общую сумму около 14,8 миллионов евро. В первый раз он выступил в суде в июле 2017 года, заявив о своей невиновности и о том, что никогда ничего не скрывал от налоговых органов.

Однако одних слов Роналду было недостаточно. У суда оставались вопросы, в том числе, связанные с тем, что футболист платил налоги по схеме, разработанной еще в 2004 году юристами английского "Манчестер Юнайтед", когда он выступал за "красных дьяволов". В этой схеме подразумевалось и использование офшорных компаний, что в Англии не является незаконным. Но в испанском правовом и налоговом поле используются иные механизмы, и Роналду обвинялся, в частности, в том, что в Испании он продолжил пользоваться английской схемой. Если бы он вовремя сменил подход к уплате налогов, то и проблем у него было бы гораздо меньше.

Кроме того, Криштиану несколько раз задержал подачу налоговой декларации - в частности, за 2011, 2012 и 2013 годы он отчитался лишь в 2014 году. Тогда как испанские налоговые органы утверждают, что он был обязан подавать декларации ежегодно.

В 2017 году обвинение было оставлено в силе. Но в 2018 году стало известно, что Роналду готов выплатить полную сумму, а также заплатить штраф. И при этом ему все равно будет грозить двухлетний срок. В итоге сегодня был оглашен окончательный вердикт. Однако за решеткой мы Криштиану не увидим. В Испании не сажают в тюрьму в случаях, когда срок за ненасильственные преступления не превышает двух лет.