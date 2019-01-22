Супруга Синдзо Абэ посетила детский технопарк "Кванториум"

"Отзывчивые" промышленные роботы, прорывные биологические добавки на основе водорослей, микробные топливные элементы, система электронного зрения для слепых... Эти и другие перспективные разработки юные инженеры из детского технопарка "Кванториум" в "Сколково" показали супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ.

Особенно госпожа Абэ отметила проект лазерной лаборатории в виртуальной реальности, который создали старшеклассники из Владимира. Ребята просчитали физические эффекты для экспериментов с лазером и перенесли их в цифровой мир.

"Используя эту технологию, можно эффективно и безопасно тренироваться в работе со сложным оборудованием. Думаю, это можно широко применять и в других сферах", - отметила она. Японскую делегацию интересовала именно практическая перспектива проектов, придуманных детьми.

"Это будущие исследователи, конструкторы, ученые. Ребята работают в приоритетных направлениях: космос, био, нанотехнологии, робототехника, беспилотники... Некоторые уже получили реальные патенты на свои разработки", - отметила министр просвещения России Ольга Васильева.

Например, команда девушек - будущих биотехнологов из Пензы. На основе дрожжевых отходов пивоваренного производства они создали препарат, абсорбирующий и останавливающий кровь. Патент на него уже получен. В планах - создать специальную повязку, которая пригодится военным в полевых условиях.

Еще одна перспективная разработка школьников из Пензы - создание специального питания на основе водного растения ряски. 100 граммов такой биомассы могут восполнить 70 процентов суточной потребности человека в полезных микроэлементах. На ее основе можно делать питательные батончики и биологические добавки. Этой искусственно выращенной ряской в лаборатории кормят гигантских улиток - ахатин. Одну такую дети подарили супруге премьер-министра Японии.

"Можно ли ввозить эту улитку в Японию? Чем ее кормить?" - спросила Акиэ Абэ, принимая подарок. В ответ ей посоветовали предложить улитке огурец и яичную скорлупу.

В детском технопарке японская делегация смогла пообщаться с роботами, посмотреть на модель системы жизнеобеспечения космической станции и оценить систему электронного "поводыря" для слепых, автоматически распознающую объекты вокруг человека. Министр Ольга Васильева даже предложила Акиэ Абэ прокатиться на беспилотнике, который курирует по "Сколково". В конце визита супруга премьер-министра вместе с детьми собрала модель вулкана Фудзияма.

Справка "РГ"

Сегодня в России действует 89 детских технопарков "Кванториум" в 62 регионах. Дети бесплатно учатся на высокотехнологичном оборудовании по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике. Причем по направлениям - квантумам, востребованным в регионе: Авто, Аэро, Data, It, Био, Гео, Космо, Хайтек и другим.