Татуировка как произведение искусства: кто защитит права авторов?

С наступлением эры высоких технологий создатели художественных произведений все чаще задумываются о защите авторских прав в цифровой среде. Тату-художники - не исключение, ведь нередко эскизы создаются с помощью цифровых планшетов, а затем заливаются в сеть.

Однако получившие недавно огласку разбирательства тату-художников по факту нарушения авторских прав заставляют задуматься, кому же все-таки принадлежат права на изображение, носителем которого выступает человек.

По закону татуировки и их эскизы, как и любые другие авторские графические изображения, являются объектами интеллектуальной собственности и защищаются авторским правом, а значит копирование и незаконное тиражирование изображений татуировок запрещено.

Иными словами, ношение татуировки и ее демонстрация на открытых участках тела не является нарушением авторских прав, а вот цифровое воспроизведение, когда фактически создается цифровая копия татуировки, признается нарушением.

Показательный пример - создание компьютерной копии персоны, имеющей татуировки, например, в качестве персонажа компьютерной игры или мультипликационного героя. Оказывается, если разработчики компьютерной игры или мультфильма пожелают воспроизвести персонажа с максимальной точностью, т.е. со всеми его татуировками, им придется выкупить права на последние у тату-художников, авторов изображений.

Подобный случай произошел с двумя известными персонами в США: баскетболистом Леброном Джеймсом и бойцом UFC Карлосом Кондитом, цифровые копии которых фигурировали в компьютерных играх. Тату-салоны, клиентами которых были знаменитые спортсмены, выдвинули претензию разработчикам компьютерных игр и потребовали восстановления справедливости.

Закон в данном случае на стороне тату-художников. Татуировка, как и любой другой жанр изобразительного искусства, является объектом авторского права. Отличие лишь в том, что вместо холста или электронного планшета тату-художник использует человеческое тело. В законодательном же плане это ничего не меняет - эскиз татуировки, выполненный на бумажном или электронном носителе, является авторским произведением и объектом интеллектуальной собственности, как и любое другое изображение или иллюстрация.

Этот факт подтверждает директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес: "Объектов авторского права очень много. Если говорить про искусство, то это не только картины, музыка и фильмы, но еще и тату, графика и прочее. Татуировка - это такой же объект авторского права, как и картина. И заявляется об авторстве аналогичным образом. Ведь если у вас есть диск с фильмом, то вы владеете этим цифровым накопителем, т. е. диском, а не правами на фильм. То же самое и с татуировкой. Когда разработчики игр получают согласие на использование персонажа, то это не значит, что они получают разрешение на использование его тату. Единственное исключение - договор с автором на отчуждение прав".

Представители тату-индустрии согласились дать комментарии о столкновении с нарушениями авторских прав и своем отношении к проблеме.

Вот как проблему авторства комментирует одна из самых известных и высокооплачиваемых российских тату-художниц Sasha Unisex:

"Мы защищаем авторское право на рисунки и эскизы татуировок.

В первую очередь факт создания произведений фиксируется с помощью фото- и видеосъемки, которые сами по себе становятся отдельными объектами защиты от использования третьими лицами.

Совместно с юристами мы отслеживаем и выявляем факты нарушения наших авторских или исключительных прав… Мы осуществили регистрацию товарного знака с логотипом и коммерческим обозначением Sasha Unisex".

Похожую точку зрения высказала и другая известная российская тату-художница Саша Масюк (Sashatattooing), которая сейчас постоянно проживает и работает в США: "Я против использования моих идей/рисунков/проектов где угодно без моего согласия. Я сталкиваюсь каждый день с копиями моих работ другими татуировщиками. Конечно, хотелось бы правосудия".

Стоит отметить явную готовность авторов официально защищать права на свои произведения. О том, какими способами автор может зарегистрировать права на объект интеллектуальной собственности и в дальнейшем защитить себя от нарушений, рассказал юрист, владелец юридической компании "Катков и партнеры" и член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Павел Катков:

"Первый способ защиты авторских прав тату-художников - депонирование дизайнов. Это можно сделать у разных депозитариев. Среди широко известных депозитариев я выделяю Национальный реестр интеллектуальной собственности - n’RIS. Существует также нотариальное депонирование. Депонирование позволяет автору татуировки зафиксировать, что именно он и именно в данный момент создал данное произведение. Второй способ охраны прав такого автора - регистрация дизайна будущей татуировки в качестве товарного знака. Так, например, часто защищают персонажей мультипликационных фильмов, регистрируя соответствующих персонажей-мультяшек в виде товарных знаков", - заявил Павел Катков.

Что такое депонирование и как оно может помочь тату-художникам, а также другим владельцам объектов интеллектуальной собственности защитить свои права, рассказал коммерческий директор n’RIS Григорий Туринцев, который также прокомментировал общую ситуацию в отрасли:

"Любое несогласованное с художником или автором картины воспроизведение самой картины или ее части в печатных изданиях или рекламных материалах является нарушением. Допустим, если я нарисую Чебурашку и стану использовать это изображение даже в авторской переработке, я все равно использую персонаж, защищенный авторским правом.

Насчет переработки изображения в виде компьютерного персонажа: любое авторское изображение - исполнено ли оно на холсте, на фотобумаге или на теле человека - является авторским и, соответственно, защищается авторским правом. Приходя к мастеру за татуировкой, человек должен оплатить его работу по созданию эскиза и получить у него согласие на дальнейшее использование. Иными словами, выкупить у мастера права. Это нужно для того, чтобы далее в полной мере реализовывать свои права на участие в проектах, где изображение человека будет выполнено в цифровом формате.

В сервисе n‘RIS пока не было прецедентов депонирования изображений татуировок, но теоретически это вполне возможно. Даже целые каталоги таких эскизов можно задепонировать и монетизировать. Тату-художник может демонстрировать smart-контракт о депонировании как доказательство того, что он заявил права на свое изображение".

В ответ на очевидный запрос рынка на высокотехнологичные решения в области защиты авторских прав начинают создаваться технологии, способные сделать процесс регистрации и подтверждения авторского права более простым и эффективным.

Несмотря на явную положительную тенденцию, не все мастера настроены оптимистично. О сложностях с подтверждением авторских прав и в целом ситуации с незаконным копированием размышляла тату-художница Мария Саммер: "Насколько мне известно, у нас на права (прим. ред. - на регистрацию авторского права) можно подавать только в момент создания. У меня был печальный опыт, когда крупная сеть магазинов использовала мои эскизы в коммерческих целях, и продавались они в виде переводилок. Я обратилась к юристам и хотела заявить об авторских правах на данные изображения. Мне отказали сразу, сказав, что в моем случае авторство можно подтвердить только путем разбирательств. В итоге магазин снял с производства мои дизайны добровольно".

Однако не все тату-художники столь трепетно относятся к копированию своих идей. Есть и те, кого копирование не только не смущает, а даже, наоборот, радует. Так, тату-художник Sanches Tattoo в своем комментарии подчеркнул, что российское законодательство в отношении авторского права нельзя сравнивать с США и назвал защиту татуировок авторским правом бессмысленной, сославшись на то, что Россия и Америка представляют собой два разных правовых поля. "Лично я только порадуюсь, если кто-то будет копировать мои идеи", - заявил тату-художник.

Безусловно, автор имеет право поступать со своими произведениями как угодно, однако мнение Sanches Tattoo поддерживает меньший процент художников.

Подводя итог, несложно увидеть, что на сегодняшний день тату-художники (как и художники вообще) остаются одними из самых уязвимых представителей творческих профессий. В нынешнюю цифровую эпоху довольно сложно отследить случаи нарушения авторских прав и зафиксировать факт незаконного копирования.

Единственный совет, который можно дать авторам, - самим заботиться о защите авторских прав на объекты интеллектуальной собственности, чтобы избежать финансовых и репутационных проблем. Как мы уже убедились, сегодня для этого появляется все больше эффективных инструментов.