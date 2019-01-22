Новости

Утечка топлива обнаружена на трубопроводе Мексики 05:13
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей 05:07
На западе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,2 04:55
Экс-сотрудник Белого дома Джон Келли ненавидел Трампа и свою работу 04:50
Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговой войной с США 04:29
Спецназ применил газ для разгона демонстрантов в Каракасе 03:53
Чубайс проиграл спор с Захаровой о бедности россиян 03:47
В Гватемале шесть человек пострадали в результате взрыва в автобусе 03:41
Neue Presse: 73 процента немцев поддерживают "Северный поток-2" 03:22
Глава Орлеанской династии принц Генрих скончался во Франции 03:01
Оставшихся без зарплат госслужащих США накормят в бесплатной столовой 02:37
Концентрация кокаина в Темзе превысила норму 02:36
Протестующие таксисты перекрыли улицу в центре Бухареста 02:30
В Египте двое детей погибли в результате взрыва мины 02:00
CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США 01:43
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике превысило 90 человек 00:46
В Латвии эстонский грузовик с боеприпасами попал в ДТП 00:37
В Черном море приступили к тушению загоревшихся судов 00:16
Саудовские власти будут доплачивать работающим гражданам страны 21.01.2019
В Волынской области Украины совершено нападение на православный храм 21.01.2019
Самолет Иркутск-Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за курильщика 21.01.2019
Барельеф Петлюры установили в Киеве 21.01.2019
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет 21.01.2019
В результате стрельбы в голландском городке ранены двое детей 21.01.2019
Умер партнер Бельмондо и Делона, французский актер Франсуа Перро 21.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 04:29
Рубрика: В мире

Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговой войной с США

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Темпы роста китайской экономики упали до самого низкого значения с 1990 года из-за торговой войны с Соединенными Штатами и новой политики. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР

"Для Китая имеет смысл, наконец, добиться реальной сделки и прекратить эти игры!" - написал американский лидер в Twitter.

В понедельник государственное статистическое управление КНР опубликовало данные по экономике страны за 2018 год. Оказалось, что темпы роста ВВП Китая в прошлом году составили 6,6 процента, что является самым низким показателем за 28 лет.

Напомним, в начале декабря на саммите G20 в Аргентине председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. В январе 2019 года в Пекине состоялись первые китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам. Очередной раунд торговых консультаций между двумя странами пройдет в Вашингтоне 30-31 января.

СМИ: Трамп стремится к договоренности с КНР ради роста фондовых индексов
В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео пожара на судах в Керченском проливе
Цена переобучения одного "предпенсионера" выросла на 20 тысяч рублей
Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit
WhatsApp ввел новые жесткие ограничения
"Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль" сообщили об объединении