Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговой войной с США

Темпы роста китайской экономики упали до самого низкого значения с 1990 года из-за торговой войны с Соединенными Штатами и новой политики. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

"Для Китая имеет смысл, наконец, добиться реальной сделки и прекратить эти игры!" - написал американский лидер в Twitter.

В понедельник государственное статистическое управление КНР опубликовало данные по экономике страны за 2018 год. Оказалось, что темпы роста ВВП Китая в прошлом году составили 6,6 процента, что является самым низким показателем за 28 лет.

Напомним, в начале декабря на саммите G20 в Аргентине председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. В январе 2019 года в Пекине состоялись первые китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам. Очередной раунд торговых консультаций между двумя странами пройдет в Вашингтоне 30-31 января.