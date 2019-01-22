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Uber разработает автопилот для самокатов и электровелосипедов

22.01.2019,  
09:33
Текст:  Владимир Болотин
Компания Uber ведет разработку электрических велосипедов и скутеров с автопилотом. Об этом пишет издание The Telegraph.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автопилот нужен транспортным средствам для того, чтобы самостоятельно возвращаться на место парковки или к зарядному устройству. Такая функция будет полезной для велопроката.

Напомним, Uber владеет сервисом по прокату велосипедов Jump, пользователи которого могут оставлять взятые в прокат электровелосипеды не на станциях. Сбор велосипедов по городу обходится компании довольно дорого. При этом, в Uber рассчитывают, что автопилотом заинтересуются и конкуренты из сервисов Lime и Bird.

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Однако это только планы, сроки реализации пока не озвучены. Известно, что Uber ищет команду разработчиков под этот проект.

Не так давно в Uber возобновили работу над беспилотными автомобилями, а ранее сообщалось о запуске к 2021 году сервиса по доставке еды дронами.

 

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