Uber разработает автопилот для самокатов и электровелосипедов

Автопилот нужен транспортным средствам для того, чтобы самостоятельно возвращаться на место парковки или к зарядному устройству. Такая функция будет полезной для велопроката.

Напомним, Uber владеет сервисом по прокату велосипедов Jump, пользователи которого могут оставлять взятые в прокат электровелосипеды не на станциях. Сбор велосипедов по городу обходится компании довольно дорого. При этом, в Uber рассчитывают, что автопилотом заинтересуются и конкуренты из сервисов Lime и Bird.

Однако это только планы, сроки реализации пока не озвучены. Известно, что Uber ищет команду разработчиков под этот проект.

Не так давно в Uber возобновили работу над беспилотными автомобилями, а ранее сообщалось о запуске к 2021 году сервиса по доставке еды дронами.