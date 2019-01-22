Уровень рождаемости в Китае упал до рекордного минимума

Несмотря на смягчение политики государства в отношении семей с двумя детьми, ожидаемого китайским правительством беби-бума не произошло. Напротив, в прошлом году рождаемость в Поднебесной достигла самого низкого уровня за последние почти 60 лет.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Национального бюро статистики Китая, в 2018 году в КНР родилось 15,23 млн детей, что на два с лишним миллиона меньше показателя 2017 года. По словам демографа Хэ Яфу в последний раз настолько низкая рождаемость была зафиксирована в далеком 1961 году - более полувека назад. Если же говорить об истории Китайской Народной Республики в целом ( с 1949 года), это третий минимальный результат.

Стоит отметить, что низкий уровень рождаемости зафиксирован в первую очередь в крупных городах. Самый низкий показатель отмечен в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян (минимальный показатель за последние 10 лет, - прим. "РГ").

Между тем, в Академии общественных наук КНР предупредили, что численность населения страны начнет сокращаться уже в 2027 году, а к 2065 году уменьшится с нынешних 1,39 млрд человек до 1,172 млрд.

Эксперты отмечают, что такие демографические показатели могут усилить опасения по поводу и без того демонстрирующей замедление экономики Поднебесной. Так, по итогам прошлого года рост ВВП КНР замедлился до 6,6%, став минимальным за последние почти 20 лет (с 1990 года).