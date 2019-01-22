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22.01.2019 05:13
Рубрика: В мире

Утечка топлива обнаружена на трубопроводе Мексики

Еще одна утечка бензина из трубопровода мексиканской государственной нефтяной компании Pemex обнаружена в понедельник недалеко от того места, где в пятницу прогремел взрыв.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
В Мексике более 430 человек задержаны за хищения топлива

По данным портала Excelsior, трехметровый фонтан топлива бьет сейчас из трубы в муниципалитете Тула штата Идальго, в 20 минутах езды от муниципалитета Тлауэлильпан, где произошло ЧП. Что стало причиной утечки - пока неизвестно, пишет РИА Новости. Возможно, это очередная незаконная врезка.

Сообщается, что местные жители не приближаются к фонтану горючего, в отличие от жителей Тлауэлильпана, которые воровали бензин из трубы, несмотря на предупреждения об опасности от полиции и военных.

Напомним, мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Pemex. ЧП случилось в тот момент, когда возле трубы с топливом собрались с канистрами сотни людей. По последним данным, погиб 91 человек, еще 52 пострадавших остаются в больницах. Причиной взрыва стала незаконная врезка.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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