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22.01.2019 05:00
Рубрика: Экономика

В Давосе откроется Всемирный экономический форум

Текст: Игорь Зубков
В швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум. На этой неделе на нем будет сосредоточено основное внимание инвесторов. Официально форум начнется во вторник и завершится в пятницу, ключевые сессии намечены на среду и четверг.
Фото: REUTERS/Pascal Lauener Фото: REUTERS/Pascal Lauener
Фото: REUTERS/Pascal Lauener

Российскую делегацию на этот раз возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. На форуме он примет участие в "русской" сессии ("Сохраняя конкурентоспособность России"), которая намечена на среду, а также выступит в дискуссии "Экономика России - шаг вперед" в "Русском доме", организованном Росконгрессом, и проведет там же закрытую встречу Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Кто из мировых лидеров не поедет в Давос

Глава Минэнерго Александр Новак и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, как ожидается, обсудят в Давосе мировой спрос на энергоресурсы. Встречи с бизнесменами из Ближнего Востока, Азии, Европы и США проведет делегация Российского фонда прямых инвестиций во главе с гендиректором фонда Кириллом Дмитриевым.

"Мы видим большое отличие во взглядах на Россию у тех, кто уже реализует проекты в стране, и тех, кто наблюдает за происходящим издалека", - приводит фонд слова Дмитриева в своем сообщении.

По мере роста санкционных рисков значение форума как площадки для переговоров с иностранными инвесторами возрастает с каждым годом. В этом году участие официальной делегации из России оказалось под вопросом из-за того, что организаторы не хотели пускать на него российских бизнесменов, попавших под американские санкции, однако позже скандальный запрет был снят.

Но форум понес другие потери. Из-за затянувшегося более чем на месяц шатдауна он лишился делегации США во главе с президентом Дональдом Трампом. Китай будет представлен не первым лицом, а вице-председателем КНР Ван Цишанем. Так что Давос вряд ли добавит что-то принципиально новое в понимание происходящего в глобальной экономике.

Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе

"Действия Дональда Трампа остаются главным риском 2019 года", - отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Речь идет о замедлении американской экономики, эскалации торговых войн и риске, что Китай не справится с управлением своим корпоративным долгом, составляющим 160 процентов ВВП или около 20 триллионов долларов. Все эти три риска неразрывно связаны между собой "фактором Трампа".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приедет в Давос из-за нового, еще более сложного этапа переговоров в парламенте по условиям выхода страны из Евросоюза. Президента Франции Эммануэля Макрона не будет из-за протестов "желтых жилетов". Так что "политической хозяйкой" форума фактически выступит канцлер Германии Ангела Меркель.

Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития Давосский форум
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