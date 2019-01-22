В Москве арестовали полицейского по подозрению в мошенничестве с жильем

Двое столичных полицейских задержаны по подозрению в мошенничестве с квартирами. Один из стражей порядка уже арестован судом.

"В Москве по подозрению в квартирных мошенничествах задержаны двое сотрудников столичной полиции", - сообщили в СК РФ.

В ведомстве добавили, что второй подозреваемый задержан. По месту службы обоих сотрудников проведены следственные действия, обыски, изъяты относящиеся к делу документы.

По данным СК, факты мошенничества относятся к 2014-2015 годам, когда полицейские вместе со своими подельниками смогли нелегально завладеть пятью квартирами в Москве.

"Ранее были задержаны двое мужчин и одна женщина, причастные к совершению указанных преступлений", - добавили в Следственном комитете.

По информации СК, этим фигурантам дела уже предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.