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22.01.2019 23:13
Рубрика: Происшествия

В Москве автохам напал на "скорую помощь"

Текст: Сергей Бабкин

На юго-востоке "Москвы" водитель иномарки напал с пистолетом на "скорую помощь".

Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов "скорую"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, дорожный конфликт между водителями "гражданского" авто и "скорой помощи" произошел у дома №18 на Краснодарской улице.

Мужчина на иномарке стал угрожать пневматическим пистолетом. На место немедленно прибыла полиция. Агрессор задержан и доставлен в участок.

По сведениям источника "РГ" в правоохранительных органах, водителя иномарки отвезли на медицинское освидетельствование. Мужчина ведет себя странно, не исключено, что он пьян.

Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
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