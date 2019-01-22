В Москве автохам напал на "скорую помощь"

На юго-востоке "Москвы" водитель иномарки напал с пистолетом на "скорую помощь".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, дорожный конфликт между водителями "гражданского" авто и "скорой помощи" произошел у дома №18 на Краснодарской улице.

Мужчина на иномарке стал угрожать пневматическим пистолетом. На место немедленно прибыла полиция. Агрессор задержан и доставлен в участок.

По сведениям источника "РГ" в правоохранительных органах, водителя иномарки отвезли на медицинское освидетельствование. Мужчина ведет себя странно, не исключено, что он пьян.