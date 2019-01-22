В новом аэропорту Пекина впервые приземлился самолет

Первый самолет приземлился в новом аэропорту Пекина под названием Daxing. Произошло это в 10:10 утра по местному времени. Лайнер оставил первый след авиационной шины на западной полосе.

За посадкой наблюдали четыре инспекционные группы. Полетные испытания продолжатся до 15 марта. За это время инспекцию должны пройти 4 ВПП.

Новый аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. В год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов.

Запуск новой воздушной гавани запланирован на 30 сентября этого года, сообщает РИА Новости.