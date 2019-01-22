В Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом

На Milleis Bank в районе Елисейских полей в Париже 22 января утром было совершено нападение. Вооруженные преступники вскрыли примерно 30 сейфов, забрали их содержимое и скрылись. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Здание банка расположено в нескольких сотнях метров от Елисейского дворца.

По сведениям полиции, трое грабителей, ворвавшись в банк, взяли в заложники клиентов и работников. Два человека получили легкие ранения в ходе нападения. По рассказу одного из свидетелей, на управляющего банком злоумышленники надели пояс со взрывчаткой, а также обрызгали заложников каким-то сильно пахнущим веществом из баллончика.

Затем преступники повесили табличку с извещением, что банк закрыт, и устремились в хранилище. Ячейки они вскрывали в течение нескольких часов, затем скрылись.

Сумма ущерба банку не разглашается.