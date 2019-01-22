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22.01.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший минтай

Текст: Марина Гусенко
Очередное тестирование минтая начало Роскачество. Исследована будет рыба 15 брендов. Каждый образец проверят по 30 показателям безопасности и качества.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

А пока результаты еще не готовы (они будут в феврале), эксперты дали несколько советов, как выбрать хорошую рыбу и чем она полезна.

Фото: depositphotos
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Как отметила директор ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Любовь Абрамова, минтай - это источник полноценного животного белка, в нем есть все важнейшие аминокислоты. При этом эта рыба легко усваивается, ее можно назвать диетической, гипоалергенной и она доступна по цене.

"Если вы выбираете минтай в магазине, обратите внимание на поверхность рыбы, которая должна быть светлой, на ней не должно быть пятен, снега, льда и подсохших участков", - говорит Любовь Абрамова. - Если рыба в коробке, и ее не видно, стоит почитать маркировку". По мнению эксперта, лучше, если этот товар произведен на Дальнем Востоке.

Если у обезглавленной неразделенной рыбы есть толстые рубцы или желтые пятна, значит, она не свежая, и ее не раз размораживали и замораживали.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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