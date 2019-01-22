В Венесуэле противники действующей власти проведут демонстрации

В среду противники действующей власти в Венесуэле планируют выйти на улицы и провести антиправительственные демонстрации.

Вот только собирать народ противникам чавистов каждый раз все сложнее. Венесуэльцы уже порядком устали от непрекращающейся на протяжении последних лет внутриполитической борьбы. Надоели и пустые обещания оппозиционеров, которые регулярно грозятся взять власть в стране в свои руки и навести порядок в республике, но по сути ничего не происходит.

Чтобы мобилизовать ряды своих сторонников, правые пускают в ход уже хорошо отработанные методы. В соцсетях, например, широко тиражируются фотографии "тысяч венесуэльцев, уже вышедших на улицу против тирании", хотя на поверку выясняется, что секрет такой "многочисленности" митингующих заключается в хорошо подобранном ракурсе съемки.

Как "разогрев" венесуэльцев перед предстоящим митингом можно рассматривать и вспыхнувший в понедельник мятеж в одном из столичных отделений местной национальной гвардии. Там 27 военных захватили оружие, задержали офицеров и записали видеообращение к населению с призывом к свержению действующей власти.

И хотя в ряде мировых СМИ прошла информация чуть ли не о государственном перевороте, масштаб произошедшего был явно переоценен - сам бунт оказался быстро подавлен прибывшими на место спецслужбами, а заговорщики обезоружены и арестованы. Вышедшие поддержать мятежников местные жители также были разогнаны правоохранителями. Высшее армейское руководство поспешило заявить о полной поддержке действующих властей.

Власти, в свою очередь, готовят ответный шаг. Сторонники президента Николаса Мадуро также собираются на демонстрацию и тоже 23 января - в годовщину свержения диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса в 1958 году. Но соприкоснуться двум митингам - оппозиционному и провластному - правоохранительные силы специально не дают, выступления происходят в разных районах города.