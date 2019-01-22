Василий Ливанов снял историческую драму

Известный советский актер, один из лучших Шерлоков Холмсов в мировом кино, выступил режиссером, автором сценария и генеральным продюсером исторического фильма "Медный всадник России". Картина перенесет зрителей во вторую половину XVIII века и расскажет о скульпторе Этьене-Морисе Фальконе, который прибыл в Петербург по приглашению императрицы Екатерины II и совету Дени Дидро для создания знаменитого памятника Петру I. Проект памятника утверждался с величайшим трудом. Несмотря на открытый конфликт с приближенным к Екатерине Великой графом Иваном Бецким, президентом Императорской Академии художеств, Фальконе, при постоянной поддержке императрицы, удалось отстоять свою идею.

"История создания памятника - один из редчайших примеров, когда верховная власть и художник действуют заодно, - говорит Василий Ливанов. - Императрица Екатерина II поддерживала Фальконе на протяжении восьми лет создания памятника Петру I. Снять этот фильм было моей давней задумкой. Мне хотелось показать творческий процесс создания Медного всадника и познакомить зрителей с историей нашей страны, отраженной в одном из ее важнейших событий".

Не обошлось и без любовных перипетий. Еще одна сюжетная линия фильма - нежная любовная линия Этьена Фальконе и его ученицы Мари Анн Колло. Юная девушка приехала в Россию вместе с мастером и втайне от него вылепила из глины голову Петра I, которая не удавалась Фальконе.

В роли французского скульптора Этьена Фальконе, преданного своему делу, выступил народный артист России Евгений Редько. А Екатерину II воплотила на экране популярная телеведущая Ольга Белова, известная зрителям по таким передачам, как "Сегодня" и "Место встречи". Работа стала ее дебютом в кино. Также в картине заняты: Валерия Ланская, Евгений Стеблов, Борис Хвошнянский, Андрей Соколов, Владимир Ильин, Юрий Стоянов, Юрий Назаров.