Новости

Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp 22:26
В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать 22:26
В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии 22:21
Минкомсвязь реформирует универсальные услуги 22:16
В Москве арестовали полицейского по подозрению в мошенничестве с жильем 21:49
В Твери задержан участник жестокого избиения подростков 21:42
Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров 21:20
В Косово отказались отменять пошлины на продукцию из Сербии и БиГ 21:11
В Сети обнародовано видео создания автомобилей Aurus 21:00
В Ленобласти произошел крупный пожар на пилораме 20:58
ABBA снова перенесла выпуск новых песен и виртуальный мировой тур 20:56
Косачев объяснил суть нового соглашения о сотрудничестве ФРГ и Франции 20:55
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста 20:41
Курировавший российское направление дипломат уходит из Госдепа США 20:25
На МКАД столкнулись пять автомобилей 20:19
Видео: Криминалисты осматривают угнанный самолет Сургут-Москва 20:15
Россия и Япония подтвердили свою заинтересованность в мирном договоре 20:13
В Варшаве попытались протаранить дворец президента 20:03
Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине 19:50
Пермские ученые разработают "мозги" для телескопов 19:47
В Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом 19:42
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак 19:33
В Подмосковье почтальона наградили за спасение пенсий от грабителя 19:32
СК опубликовал видео тушения танкеров в Черном море 19:24
Какие рейсы задержаны из-за ЧП с самолетом Сургут-Москва 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 21:20
Рубрика: В мире

Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров

Текст: Константин Волков

Верховный суд США одобрил указ президента Дональда Трампа, который запрещает трансгендерам служить в армии. Об этом 22 января сообщает BBC.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Оставшихся без зарплат госслужащих США накормят в бесплатной столовой

Указ Трампа о таком запрете был обнародован еще в августе 2017 года, однако правозащитные организации возмутились ущемлением прав меньшинств и подали в суд. По результатам первого рассмотрения суд признал указ Трампа неправомерным.

Однако при последующем рассмотрении в Верховном суде его сочли не противоречащим никаким нормам. За такой вердикт высказались пять судей из девяти.

Впрочем, разбирательства по этому вопросу еще продолжатся, по крайней мере до тех пор, как вынесет решение апелляционный суд в Калифорнии.

Трамп мотивировал запрет на службу трансгендеров в армии тем, что их медицинское обслуживание обходится слишком дорого, и кроме того, они "привносят неразбериху".

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины