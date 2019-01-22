Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров

Верховный суд США одобрил указ президента Дональда Трампа, который запрещает трансгендерам служить в армии. Об этом 22 января сообщает BBC.

Указ Трампа о таком запрете был обнародован еще в августе 2017 года, однако правозащитные организации возмутились ущемлением прав меньшинств и подали в суд. По результатам первого рассмотрения суд признал указ Трампа неправомерным.

Однако при последующем рассмотрении в Верховном суде его сочли не противоречащим никаким нормам. За такой вердикт высказались пять судей из девяти.

Впрочем, разбирательства по этому вопросу еще продолжатся, по крайней мере до тех пор, как вынесет решение апелляционный суд в Калифорнии.

Трамп мотивировал запрет на службу трансгендеров в армии тем, что их медицинское обслуживание обходится слишком дорого, и кроме того, они "привносят неразбериху".