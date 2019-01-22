Видео: В центре Минска поселилась редкая морская утка

У всех, кто готов был замедлить свой шаг в центре белорусской столицы у незамерзающего водоема на Свислочи, появилась в эти январские дни возможность встречи с редкой морской водоплавующей птицей - морянкой.

Орнитологи пояснили БЕЛТА, что этот редкий вид утки впервые наблюдали в здешних краях еще три года назад, в начале января 2016 года. А сейчас они уже неделю уютно себя ощущают на участках между дамбой Комсомольского озера и Дворцом спорта. Судя по всему, птица не боится людей, активно ныряет на дно за моллюсками.

Ученые обращают внимание и на особый окрас морских уток. Селезней данного вида они даже склонны называть большими модниками. На протяжении года они трижды меняют свой наряд, опережая дважды линяющих сородичей. Их спина в это время имеет темно-бурый оттенок. На темном клюве у них различима розоватая перевязь. А в летние месяцы плечевые перья лишаются рыжего оттенка и укорачиваются. Затрагивают изменения и клюв: он становится черным. Утрата расцветки в этих местах компенсируется вырастающими на лопатках и голове белыми перьями.

Морянки, как правило, обустраивают гнезда на обширных территориях. Более всего им приглянулись внутренние водоемы лесотундры и тундры. Не обходят они своим вниманием и арктические берега Евразии. Основные зимовки европейской популяции располагаются на Северном море и в незамерзающих частях Балтики. По горным районам Скандинавии, по информации ученых, гнездовая область достигает широты Осло. Небольшими стаями зимует утки и на Черном море.

"Эта утка редкая не только в Беларуси. Морянка занесена в Международный красный список как уязвимый вид, количество этих птиц стремительно сокращается", - поясняют специалисты. Научно-практический центр академии наук РБ по биоресурсам предлагает всем желающим присоединиться к зимней регистрации водоплавающих птиц, которая будет проводиться до конца месяца.

Ведь, как правило, зимуют эти пернатые лишь у берегов Камчатки, Сахалина и Северных Курильских островов, добираясь исключительно до тех ближайших мест, где зимой не замерзает вода.