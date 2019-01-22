Викторина: Что вы знаете о Менделееве и химических элементах

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов, известной всем как таблица Менделеева.

Торжественная церемония открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов состоится 29 января в Париже, в России открытие приурочили к 6 февраля - Дню российской науки и одновременно Дню рождения Менделеева (8 февраля 1834 года).

Свою таблицу Менделеев открыл 150 лет назад. И, наверняка, многим известно: ученый увидел ее во сне. А что еще вы знаете о Менделееве и химических элементах?