Российские власти продолжают постепенно наводить порядок в строительной отрасли. Наряду с мониторингом текущей ситуации большое внимание уделяется разработке и обновлению законодательной базы, например, защищающей права дольщиков и участников реновации. А нарушения, вскрывающиеся в ходе этих процессов, пресекают по всей строгости Уголовного кодекса, даже если они имели место много лет назад.

Меры ответственности прописаны и в новом законе о повышении контроля за использованием средств дольщиков, он начнет действовать 1 июля 2019 года. Важным пунктом развития строительной отрасли является обеспечение соблюдения законности и порядка ее субъектами. Принципиальное значение в этом вопросе приобретает такая норма законодательства, как неотвратимость наказания. И мы уже начали добиваться того, что даже после бегства проворовавшихся и обанкротившихся застройщиков за границу, даже спустя годы, их достает рука отечественного правосудия. Например, скандально известный девелопер Сергей Полонский, владевший строительной компанией Mirax Group, убежал в Камбоджу, и только 5 лет спустя следователи заинтересовались эпизодами его деятельности. А еще спустя несколько лет он вынужден был вернулся в Россию, чтобы предстать перед судом.

Еще дороже заплатил за бегство от следствия экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Укрывшись от российских правоохранительных органов на Украине, он вскоре был застрелен прямо на одной из улиц Киева. Нельзя исключать, что причиной этого покушения стали как раз строительные аферы господина Вороненкова.

В прессе не раз проходила информация о том, что еще до избрания в Госдуму Денис Вороненков входил в состав руководства девелоперской компании "Семонтек", за которой стоял крупный российский предприниматель Станислав Кондрашов. В частности, еще в 2002 году имевший звание кандидата юридических наук Вороненков мог квалифицированно побороться не только за свои интересы, но и представлять такую структуру, как "Семонтек" в любой из судебных тяжб с коллегами-строителями из "Юниформстроя". Так что в 2004-2005 годах и Вороненков, и Кондрашов не только вместе заседали в совете директоров "Семонтека", но и могли там, где требовалось, представлять эту компанию - в частности, через Вороненкова - и заниматься юридическим сопровождением ее деятельности.

Власти наводят порядок в строительной сфере, и шансы горе-предпринимателей оказаться за решеткой за обман велики

Вспоминается такая история. В середине 2000-х "Семонтек" решил заняться реконструкцией площади Гагарина в Москве. Факт этот широко освещали СМИ. Компания взяла площадь в аренду за символическую плату сроком на 49 лет, приняв на себя обязательства полностью преобразить этот район столицы. Согласно планам девелопера, поблизости от Андреевского моста и здания Академии наук должен был появиться "дом-окно", аналогичный уже построенному в Париже. Высота здания по проекту в три раза превышала прежнюю архитектурную доминанту района - памятник Юрию Гагарину. Десять новых объектов общей площадью 300 тыс. квадратных метров включали в себя торгово-развлекательные комплексы, деловой центр, отель, галерею и кинотеатр.

К сожалению или счастью, ничего из этого построено на площади Гагарина не было, зато была построена станция МЦК, а сама "масштабная реконструкция" площади, которая завершилась летом 2014 г., по словам московских градоначальников, включала в себя... благоустройство тротуаров и пешеходных дорожек. Правда, по соседству, на Андреевской набережной, вырос элитный поселок, несмотря на протесты местных жителей и городских властей.

Не исключено, что в 2014 году "Семонтек" обратилась в крупную международную юридическую компанию по поводу подготовки юридического заключения о потенциальном изъятии земельного участка на площади Гагарина, возможно, рассчитывая избежать строительства в том районе большого пересадочного узла.

Градостроительный скандал, если таковой и был, быстро затих без явных последствий. По данным СМИ, этому мог способствовать богатый опыт Кондрашова в урегулировании сложных бизнес-вопросов. Возможно, именно тогда Кондрашов выполнял функции посредника между отдельными представителями правоохранительных органов, с одной стороны, и, скажем, заинтересованными лицами - с другой.

Кстати, об акциях и акционерах. В конце прошлого года журналисты, занимающиеся криминальными расследованиями, опубликовали в центральной прессе информацию о том, что Вороненков и Кондрашов числились акционерами офшорной компании Tarrington Real Estates S.A., зарегистрированной, как и положено, на Британских Виргинских островах. Было высказано предположение, что Вороненков владел акциями якобы лично, а Кондрашов - через компанию Evrodec Ltd вместе с небезызвестным Борисом Давлетьяровым. Ссылка обо всем этом ведет к так называемым "панамским бумагам" (The Panama Papers) - архиву документов ряда офшоров, опубликованному Международным консорциумом журналистов-расследователей после утечки из юридической фирмы Mossack Fonseca.

Верить этой публикации или не верить - вопрос отдельный. Да и владение акциями офшорной компании - лично ли или через кого-то - тоже не тянет на вселенское нарушение закона. Но факт такой был, и он для кого-то важен, если о нем неоднократно пишут.

В той же публикации, подчеркивая, что господин Давлетьяров является руководителем компании Evrodec Ltd, говорится, что именно эта компания в свое время владела знаменитым бизнес-центром "Башня-2000" на не менее знаменитой набережной Тараса Шевченко в самом центре столицы. И вот ведь совпадение: как раз в этом здании располагалась одна из общественных приемных Дениса Вороненкова, а также парковочное место за почти четыре миллиона рублей. Дорого? Да. Но, во-первых, центр. А во-вторых, чего считать чужие деньги?

Кроме того, по данным СМИ, Кондрашов с 1995 года был директором швейцарской компании Telf AG, занимавшейся нефтью и строительством, а затем сменившей профиль на уголь и ферросплавы, и бенефициаром "Международного банка развития".

СМИ писали, что Денис Вороненков выступал в качестве "переговорщика" от имени Кондрашова и не скрывал того факта, что оформленные на Кондрашова активы принадлежат и самому Вороненкову. Кондрашов же, будучи бенефициаром Международного банка развития, имел возможность получать наличные деньги в весьма внушительных объемах, которые, вероятно, шли на оплату "услуг" народного избранника.

Сегодня расчет на то, что можно отсидеться за границей, чтобы избежать ответственности перед российским законом, не оправдывает себя. В свете очевидного желания властей навести наконец порядок и укрепить законность в строительной сфере шансы понести справедливое наказание и оказаться за решеткой за старые и новые грехи очень велики.