Когда в 2018 году участники Мюнхенской конференции, которую иногда называют аналогом давосского форума в сфере безопасности, не стесняясь в выражениях, предъявляли многочисленные претензии друг другу, многие комментаторы сделали вывод: мир в любой момент может качнуться в сторону пропасти. Открывшемуся во вторник Всемирному экономическому форуму, по замыслу его организаторов, предстояло найти противоядие назревающим в обществе конфликтам, обеспечить его "соломкой", на которую при неблагоприятных обстоятельствах будет не так жестко падать. Обозначенная тема дискуссий в Давосе "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции", по мнению Der Spiegel, не означает, что участники мероприятия смогут выработать общие цели в ситуации, когда "западная либеральная бизнес-модель больше не считается примером, на который равняются остальные".

Ситуацию могли бы выправить политики, чье мнение влияет на взгляды международного сообщества и чей авторитет стал бы на форуме объединяющим фактором. Но нынешний Давос при внешнем блеске - заявлено свыше трех тысяч участников из 110 стран, в том числе порядка 60 глав государств, правительств и министров, может оказаться самым "нищим" на громкие имена и влиятельные персоны за свою историю. В Швейцарию не приедут президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Британии Тереза Мэй, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Свое согласие поговорить на тему глобализации и, разумеется, не только о ней изъявили премьер Японии, канцлер Германии, премьер Израиля и даже украинский лидер, которому предвыборная кампания, не помешала засветиться в Давосе.

Нашедший благовидный предлог - шатдаун - для отсутствия на всемирной экономической тусовке глава Белого дома в последний момент все же разрешил двум своим чиновникам поучаствовать в швейцарской встрече. Правда, о полноценной поездке речь не шла - госсекретарь США и руководитель американского минфина выступят по видеомосту. Себя показать прибудут в Давос новоизбранные президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер Армении Никол Пашинян. Свой вклад в разговоры о глобализации внесут прилетающие в Швейцарию лидеры Ирака и Афганистана. Эксперты подтверждают: в этом году говорить о всемирном экономическом форуме как о законодателе долгосрочных тенденций в экономическом развитии мирового сообщества при столь бедном представительстве ключевых фигур международной политики не приходится. Причем традиционная "давосская тусовка" по ряду ключевых вопросов столкнется отнюдь не с единомышленниками, а с яростными антагонистами. Как напоминает Der Spiegel, президент Бразилии, например, не придает значения изменениям климата и собирается проводить масштабные вырубки тропических лесов в своей стране.

Нынешний Давос может оказаться самым "нищим" на громкие имена и влиятельные персоны

Перечень участников давосской встречи выглядит серьезным вызовом для ее организаторов, которым предстоит непростая задача - не дать обсуждениям на высшем уровне вылиться в "политический мордобой", что в прошлом году происходило на Мюнхенской конференции. России на форуме посветят две панельные дискуссии. На первой речь пойдет об отношениях Москвы с Евросоюзом и США, на второй - о сохранении конкурентоспособности России. А самым молодым участником Давоса, как вычислил телеканал CNBC, станет 16-летний южноафриканский фотограф, самым пожилым - 92-летний телеведущий сэр Дэвид Аттенборо.

Не обошлось без связанного с Давосом казуса, героями которого стали два американских журналиста. Благодаря Всемирному экономическому форуму репортер газеты "Вашингтон Пост" Дэн Бальц неожиданно для себя поговорил по телефону с президентом Трампом. А дело обстояло так. Бальц ужинал в парижском ресторане и не знал, что за соседним столиком случайно находился другой американский журналист, представитель CNBC Джо Кернен, которому глава Белого дома ранее обещал дать интервью во время давосского форума. Кернену и позвонил Трамп с извинениями, что не сможет с ним встретиться поскольку не приедет в Давос из-за шатдауна. Тогда журналист CNBC предложил Трампу побеседовать с сидящим неподалеку от него "простым американцем", интересующимся политикой. Глава Белого дома согласился, не подозревая, что этим парнем за соседним столиком, которому Кернен передал трубку, окажется корреспондент "Вашингтон Пост", пишущий на политические темы. Кстати, сам Бальц тоже собирался в Давос.

Между тем

К форуму в Давосе Организация по борьбе с бедностью Oxfam подготовила доклад о размере доходов наиболее богатых людей планеты. В нем говорится, что 26 самых богатых людей земного шара имеют столько же денег, сколько 4 миллиарда бедняков. Мировой финансовый кризис привел к удвоению количества миллиардеров. Причем за последний год разрыв в доходах между бедными и богатыми в мире вновь увеличился. В 2017 году средства сопоставимые со стоимостью имущества беднейшей половины жителей Земли находились в руках 43 самых богатых людей. По мнению исполнительного директора OXFAM Винни Бьяньима, "неспособность обложить налогами богатых людей разжигает общественный гнев" и порождает популизм.