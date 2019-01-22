Знак времени: в преддверии приезда президента Франции Эмманюэля Макрона на встречу с канцлером Ангелой Меркель полиция немецкого города Ахена организовала вокруг местной ратуши зону безопасности, остановив движение транспорта и предложив коммерсантам опустить жалюзи магазинов. Здесь прекрасно осведомлены о том, что где бы не появлялся французский президент, туда обязательно подтягиваются люди в "желтых жилетах" и устраивают ему бурный прием.

Целью рандеву руководителей соседних европейских государств было подписание двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве. По сути, речь идет не то чтобы о новом соглашении, а о дополнении Елисейского договора, заключенного ровно 56 лет назад Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром. Отметим, что тот документ стал важнейшей вехой в примирении и развитии отношений между "заклятыми врагами", воевавшими друг с другом как в Первую, так и во Вторую мировые войны. Тот документ не только в перспективе превратил Париж и Берлин в близких союзников, но и заложил основу их партнерства в качестве главной движущей силы европейской интеграции.

Как считает политолог Клэр Демесмей, ничего "поражающего воображение в подписанных Меркель и Макроном бумагах нет". Их значение - еще раз подтвердить "символическое значение" франко-германского сотрудничества в целом ряде областей - экономике, внешней политике, образовании, культуре, а также углубленной приграничной кооперации.

Правда, местные эксперты обратили внимание на несколько пунктов. Один из них касается поддержанного Францией стремления Германии получить постоянное место в Совбезе ООН. Причем оно в Ахенском договоре названо "приоритетом германо-французской дипломатии". Думается, что дело это по меньшей мере непростое, ибо у остальных членов Совбеза ООН могут быть свои взгляды по этому вопросу.

Другое положение договора, вызвавшее интерес, имеет отношение к оборонной сфере. В нем прописана обоюдная готовность совместно выступить в случае военной агрессии третьей стороны. На самом деле этот пункт дублирует пятую статью устава НАТО и 42-ю Договора о Евросоюзе. Думается, что акцент на таком усиленном военно-политическом альянсе сделан неспроста, а как заявка на лидерство в проекте создания общеевропейских вооруженных сил, предложенном Парижем и поддержанным в Берлине.

56 лет назад Конрад Аденауэр и Шарль де Голль (справа) подписали Елисейский договор. Фото: AP

По задумке подписантов Ахенского договора он должен подтолкнуть процесс евроинтеграции, хотя сами они признают в документе, что она проходит в "сложном контексте". И, действительно, в Евросоюзе сейчас разброд и шатания. Ряд восточноевропейских стран, таких как Венгрия и Польша, откровенно игнорирует брюссельские указы. Центробежные тенденции уже привели к "брекзиту", а число евроскептиков практически во всех странах Старого континента растет не по дням, а по часам.

Ситуация усугубляется еще тем, что в Европе нет политиков, хоть сколько-то приближающихся к уровню авторитета, которым обладали Шарль де Голль и Конрад Аденауэр. Им было свойственно историческое видение ситуации. Правда, на мой взгляд, генералу в большей степени. Ведь 56 лет назад Шарль де Голль настоял на том, чтобы Елисейскому договору был присущ один очень важный элемент - независимость в вопросах внешней и оборонной политики от США и Англии. Он не хотел их усиления в начавшемся тогда общеевропейском процессе. Однако в ФРГ, тогда стране с ограниченным по отношению к Вашингтону суверенитетом, поставив подпись под тем документом, при ратификации в бундестаге добавили преамбулу. В ней подчеркнули верность Германии атлантическому курсу, что определило политику страны и в целом ЕС на годы вперед, особенно после отставки Шарля де Голля в 1968 году.

В Европе нет политиков, хоть сколько-то приближающихся к уровню авторитета, которым обладали Шарль де Голль и Конрад Аденауэр

Что касается нынешних руководителей, встретившихся в Ахене, надо думать, они не обладают авторитетом их предшественников, подписавших Елисейский договор более полвека назад. Престиж Эмманюэля Макрона серьезно подорван длящимися уже свыше двух месяцев выступлениями "желтых жилетов", требующих его отставки на каждой протестной субботе. Да и Ангелу Меркель можно отнести к категории "хромых уток", учитывая ее отказ от поста лидера партии ХДС, которую она возглавляла 20 лет, а также объявленный нынешним канцлером уход из политики через два года.

Так что, скорее всего, Ахенский договор, "скромный по содержанию", как было отмечено в парижской газете "Фигаро", можно считать своего рода "заявлением о намерениях", а его конкретная реализация видится достаточно проблематичной.