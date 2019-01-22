"Желтые жилеты" в Риге протестуют против кабинета премьера США в Латвии

Жители латвийской столицы давно привыкли к сравнению Риги с "маленьким Парижем". И чтобы не упускать возможности лишний раз напомнить об этом нерукотворном "мосте", в самый морозный день наступившего года, 22 января, у сейма состоялся пикет столь знакомых по мировым агентствам - "желтых жилетов" - против нового правительства, состав которого будет рассмотрен 23 января в парламенте.

Акцию протеста возглавила инициативная группа широкого профиля: "Демонстрация латвийского народа". Судя по комментариям в социальной сети, за ней стоят, прежде всего, избиратели KPV LV - "Кому принадлежит страна?", которые, как полагают местные аналитики, "не скрывают своего разочарования поведением депутатов этой фракции, решивших поддержать новое правительство". Примечательно, что за выход на улицу с протестом активно выступили и те избиратели, которые постоянно проживают за границей.

Цель акции, по источникам в местных СМИ, состоит в том, чтобы поставить под сомнение законность избрания нового кабинета, предложенного политиком из "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем, выразить протест против занятия министерских должностей не избранными в парламент гражданами и требование проведения внеочередных выборов парламента.

Если 54-летний Кариньш и получит вотум доверия парламента, то станет первым в истории Латвии премьером, имеющим двойное гражданство - Латвии и США, уточняет местная пресса. Правда, знание латвийских реалий у евродепутата Кариньша туманное, а опыт работы в исполнительных структурах - скромный. Да и личные политические амбиции пока невыразительные. Словом, по американским стандартам политика можно считать идеальным кандидатом на роль "местного генерал-губернатора".

Стоит напомнить, что переговоры в сейме о новом правительстве затянулись уже на 15 недель. Президент ЛР Раймонд Вейонис для начала предложил на пост премьера главу Новой консервативной партии Яниса Борданса, но ему не удалось стать лидером кабинета. Неудачей закончилась и аналогичная попытка у Алдиса Гобземсе от KPV LV. Вот тогда глава государства и сделал ставку на представителя самой скромной по числу мандатов партии в сейме. "Новое Единство", как известно, набрало менее десяти голосов избирателей.

А в социальных сетях, тем не менее, продолжается критика самого процесса формирования кабинета, высказывается и поддержка кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.

Участники акции протеста у сейма демонстрировали сегодня плакаты, сделанные как на латышском, так и на русском языках. На одном из них были изображены проткнутые вилами ягодицы с надписью: "Это единственный бонус, на который могут рассчитывать избалованные, алчные и коррумпированные слуги народа Латвии".

Первоначально, по местным источникам, Кришьянис Кариньш планировал инициировать внеочередное заседание сейма по утверждению правительства уже 22 января. Однако лидеры KPV LV "внезапно" осознали, что формируется не новый кабинет по результатам октябрьских выборов. Избирателям предлагаются все те же лица, только вид "сбоку", под управлением нового американского дирижера. Бросается в глаза и еще один неутешительный факт: будущий премьер, оценив бессмысленность изобретать очередной "велосипед", позаимствовал у уходящего главы кабинета текст их коалиционного договора.

В результате политики KPV LV оказались в щекотливом положении. Судя по всему, им предложили отказаться от своих обещаний и утвердить прежнюю практику работы, когда повестка дня парламента и правительства получала "одобрямс" на совете по сотрудничеству, а затем автоматически включался рубильник машины для голосования.

Первым осознал политическую ловушку бывший лидер партии Алдис Гобземс. Будущее правительство, руководимое проигравшей на выборах партией, он назвал даже "циничной агрессией против латвийского общества. Политическая организация, которая проиграла на выборах, создает правительство, и ей дается более длительное время на создание этого правительства. Эта партия, имея в прошлом сейме 23 места, скатилась до 8 мест", - публично сокрушался Гобземс, забыв, что и он, и его партия сами вычеркнули из списков победителя выборов партию рижского мэра - "Согласие".

В политических кулуарах не исключают, что Гобземс, Шмитс, Лиепиня и, возможно, еще несколько депутатов от KPV LV вскоре покинут ряды партии и даже будут создавать самостоятельную политическую силу. Сегодняшняя демонстрация, допускают наблюдатели, может стать заявкой на формирование очередной политической силы в Латвии.

И несмотря на то, что президент ЛР уже благословил Кришьяниса Кариньша на формирование нового кабинета, участники протеста у здания латвийского сейма высказались категорически против правительства Кариньша, поскольку, по их мнению, он и его партия олицетворяют собой старую политику, а его утверждение они называют плевком в лицо избирателям.

Символично, констатируют местные СМИ, что демонстрация у сейма прошла в год десятилетия с момента массовых беспорядков у парламента. Организаторы народной демонстрации даже проводят параллели с той акцией протеста, правда, значительно более скромной по масштабам.